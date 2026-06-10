川普擬提高外國專家赴美工作H-1B簽證費 聯邦法官裁定違法打臉
美國總統川普再度面臨法律挫敗，川普將外國專業人士赴美的H-1B簽證費用提高至10萬美元，遭聯邦法官裁定違法。
川普去年9月簽署行政命令，宣布H-1B簽證申請費暫時調高至每年10萬美元，約台幣315萬，H-1B簽證是外國專業人士赴美工作的主要途徑之一，也是許多外國學生取得工作簽證的重要管道，調高簽證費用讓許多科技業措手不及。
10萬美元H-1B簽證費遭法院否決 白宮將上訴
但在20個州聯合提起訴訟後，麻州聯邦法官9日裁定，修改聯邦移民政策的權力屬於國會，總統無權對H-1B申請課徵費用，對此白宮表示將提起上訴。
國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／張碧珊
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