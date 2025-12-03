川普擬擴大旅遊禁令增至30國 國土安全部長：封鎖向美輸送殺人犯之國

美國國土安全部長克里斯蒂·諾姆（Kristi Noem）向總統川普建議對「向美國輸送殺人犯、寄生者與依賴福利人士」的國家實施全面旅行禁令。圖／翻攝自川普臉書

美國國土安全部長克里斯蒂·諾姆（Kristi Noem）近日宣布，她已向總統川普提出旅行限制，建議對「向美國輸送殺人犯、寄生者與依賴福利人士」的國家實施全面旅行禁令。此言論引發美國政壇關注，也促使外界揣測可能遭列入黑名單的國家。

根據外媒報導，諾姆建議將禁令擴大至30至32個國家，她在與川普會面後於社交媒體發文表示：「我建議對所有向我國傾瀉罪犯與不法分子的國家實施全面旅行禁令。我們不需要他們，一個都不需要。」川普隨後將此貼文轉發至自己的Truth Social帳號，被視為對該政策構想的明確支持。

諾姆的聲明出現在華盛頓特區日前發生一起襲擊事件之後，兩名國民警衛隊士兵於法拉格特西地鐵站遭伏擊受重傷，其中20歲的士兵莎拉·貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）於感恩節當天不治身亡，另一名24歲士兵安德魯·伍爾夫（Andrew Woolf）仍在治療中。

29歲的槍手拉赫曼努拉·拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）已遭到拘留，他面臨一級謀殺與其他重罪指控。襲擊事件目前被視為可能是恐怖攻擊，聯邦調查局（FBI）、菸酒槍械及爆炸物管理局（ATF）與特勤局已介入調查。執法部門消息指出，拉坎瓦爾為阿富汗籍，於2021年美軍從阿富汗撤離期間，在拜登政府的「歡迎盟友行動」安排下入境美國，該行動旨在安置曾協助美軍的脆弱阿富汗人。

自川普重返白宮以來，美國移民及海關執法局（ICE）已展開近年最嚴格的執法行動。工作場所與社區突襲次數增加，遣返拉丁美洲、非洲及亞洲國家的航班大幅上升。美國媒體與人權組織近期調查則指出，ICE長期拘留移民的人數暴增，單獨監禁使用量更被形容為「歷史新高」。

川普日前亦宣布，將停止所有來自阿富汗的移民申請，並重新審查先前旅行禁令涵蓋的19國移民個案，當中包括伊朗、索馬利亞、海地、葉門、利比亞與委內瑞拉等。

國土安全部長諾姆是川普的重要盟友，她於2025年加入政府後主導監管ICE與其他邊境執法單位。她表示，必須以「前所未有的力度」防止外來威脅。

川普則在槍擊案後於Truth Social表示：「上帝保佑我們的國民警衛隊與所有軍警人員，我與你們同在。」此外，戰爭部長皮特·赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，總統已在事件後再度加派500名國民警衛隊員進駐首都，使部署總數達到2800人，以強化治安。

諾姆尚未明確說明「向美國輸送罪犯與寄生者」的國家名單，但她的表態已在國會與外交界引發爭議。批評者擔憂，若實施類似政策，可能對美國外交關係與難民安置造成重大衝擊，而支持者則認為，極端措施對恢復邊境安全是必要的。目前白宮尚未公布是否會正式採納這項旅行禁令建議。



