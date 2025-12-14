川普擬放寬「這限制」 大麻股行情回歸集體飆漲

美國總統川普將大麻重新分類爲管制較寬鬆、低危險性的藥物。（圖／pixabay）

據外媒引述知情人士透露，美國總統川普最快將於明（15）日簽署行政命令，將大麻重新分類爲管制較寬鬆、低危險性的藥物。消息帶動大麻股12日大幅飆升。

加拿大知名生產商Tilray Brands飆漲約65%，Amplify Seymour Cannabis ETF飆升超54%，創下該基金有史以來最佳單日表現。Cresco Labs、Green Thumb Industries和Trulieve Cannabis等多家美國多州經營者均創下了歷史最高的周漲幅。

在2024年，司法部提議將大麻從目前的第一類毒品（Schedule I包括LSD和海洛因）移至第三類，與治療性藥物如氟馬西丁並列。川普預計將通過行政令指示美國聯邦機構將大麻從Schedule I重新分類爲管制較寬鬆的Schedule III藥物。

Roth研究分析師Bill Kirk表示，仍關注最高法院是否會在同周決定審理一起關於州監管與聯邦禁止大麻的案件。該案如果出現有利於行業的裁決，可能會加快監管時間表。

Tilray Brands執行長Irwin Simon表示：「我比以往任何時候都更加樂觀！」一旦監管鬆綁，大麻藥品便具備實質進入主流醫療體系的可能性，也為製藥與投資市場打開新一輪機會。

