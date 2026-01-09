川普擬普發「這數字」說服格陵蘭加入美國





川普政府長期主張，美國「基於國家安全需要取得格陵蘭」，其理由為格陵蘭蘊藏豐富的礦產及關鍵的地緣位置，因此近期也傳出川普考慮向格陵蘭居民每人發放1萬至10萬美金（約新台幣31萬至316萬）的一次性補償金，總金額預估近60億美元（約新台幣1897億），希望可以說服他們脫離丹麥加入美國。此舉引發歐洲各國密切關注，而格陵蘭總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen）對此表示，「夠了，夠了…..不要再有併吞的幻想」，他強調，「我們是一個民主國家」。

根據《路透社》報導，格陵蘭是丹麥的海外自治領土，人口約為5.7萬人，直接向居民付款1萬至10萬美金，被白宮官員視為美國「買下」格陵蘭的一種的做法，同時可能被外界批判「過於功利」，並貶抑常討論自身獨立與經濟自主的格陵蘭居民；雖然丹麥政府及格陵蘭政府一再強調格陵蘭的主權，但美國依然沒有放棄。

報導中指出，據相關人士透露，金錢補助僅是白宮討論的多項方案之一，這代表美國不排除軍事介入，白宮幕僚熱衷於「馬杜羅行動」帶來的動能，希望朝向其他長期的地緣政治目標邁進。而格陵蘭總理尼爾森也回應，「不要再有併吞的幻想」，丹麥及多個歐洲國家也對此不滿，強調美國與丹麥同為北約盟國，受共同防衛承諾約束。

此外，報導中也提到，格陵蘭居民普遍支持未來脫離丹麥走向獨立，但擔憂於失去丹麥經濟支持的疑慮，因此遲遲未舉行獨立公投；而多數格陵蘭民眾即便支持脫離丹麥，仍不希望成為美國的一部分。

（圖／翻攝自IG＠realdonaldtrump）

