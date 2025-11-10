川普擬普發6萬「關稅紅利」 美財長：可能透過減稅實施

美國總統川普提出向民眾普發2,000美元「關稅紅利」。(AP)

美國總統川普近日提出向民眾普發至少2,000美元（約新台幣6.2萬元）「關稅紅利」。美國財政部長貝森特表示，可能透過稍早簽署的經濟政策法案中所通過的減稅措施來落實。

美國總統川普在個人社群媒體上發文，嘲諷反對關稅措施的人都是「傻瓜」，美國如今是「世界上最富有、最受尊敬的國家」，幾乎沒有通膨，股市更創下歷史新高，退休金帳戶餘額也達到歷史最高水準。川普表示，他預計將發放每人至少2,000美元（約新台幣6.2萬元）紅利金，高收入者除外。

美國財政部長貝森特指出，目前這些想法尚未成為具體政策，還未正式提案，在政府停擺問題解決前，不會與民主黨就新政策展開協商，不過2,000美元（約新台幣6.2萬元）的紅利可以有很多種形式、很多途徑，可能體現在總統議程上的減稅措施中，比如小費免稅、加班費免稅、社保免稅，以及汽車貸款可以抵稅。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）則認為，川普目前只是「集思廣益」，試圖協助參議院找到重啟政府的突破口，「大家都認為人民應該擁有醫療照護，那為何不直接寄支票給那些醫療保費高的人，讓他們自己決定怎麼花？」





