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美國總統川普日前宣布將任命 Bill Pulte 接掌國家情報總監辦公室（ODNI），並計畫進一步縮減編制。此前該機構已在 Gabbard 領導下裁員四成，如今內部員工人心惶惶，許多人被標記為「冗員」並被要求另謀高就，引發情報界動盪。

川普上週宣布，將在 Gabbard 本月離職後，任命聯邦住房監管官員 Bill Pulte 擔任代理國家情報總監（DNI）。川普在接受《華爾街日報》（WSJ）採訪時直言，他認為該機構過於臃腫，內部有許多不該留的人，希望新任首長能繼續精簡人力。

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國家情報總監辦公室（ODNI）是在 911 事件後成立，負責協調全美 18 個情報機構。然而，Gabbard 接手後已裁減約 40% 的人力，節省近 10 億美元經費。消息人士透露，許多員工被標記為「超出需求」（excess to need），雖然未被直接解雇，但已被告知難以獲得永久職位，應盡快尋找新工作，川普的任命消息無疑加速了這些人的離職進程。

這波人事變動也加劇了 ODNI 與中央情報局（CIA）之間的緊張關係。由於 Gabbard 先前成立專案小組試圖「根除」情報界的政治化現象，導致兩大機構合作破裂，CIA 甚至停止向國家情報委員會（NIC）提供部分分析報告。進一步的裁員恐將削弱美國情報體系的分析能力。

共和黨內部對此反應兩極，參議院情報委員會主席 Tom Cotton 表態支持縮減甚至廢除這個官僚機構。然而，民主黨則擔憂缺乏情報經驗的 Bill Pulte 會讓情報體系更加政治化，並威脅若川普不撤回任命，將阻撓《外國情報監視法》（FISA）第 702 條的延期授權，該法案允許美方在無搜索令的情況下監控海外外籍人士通訊。

原文出處：川普擬派親信整肅情報體系 國家情報總監辦公室面臨大裁員

本文由AI協作，經編輯審核後發布