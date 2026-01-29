川普擬發動精準打擊 專家：單靠空襲難動搖伊朗

（中央社杜拜29日綜合外電報導）伊朗對大規模抗議活動展開鎮壓後，美國總統川普據傳正在權衡選項，包括對伊朗安全部隊和領導人發動精準打擊。然而，以色列與阿拉伯官員認為，單靠空中武力並不足以動搖伊朗神權統治當局。

路透社報導，伊朗當局本月稍早發動鎮壓、瓦解全國抗議浪潮，導致數千人喪生之後，兩名美國消息人士透露，川普（Donald Trump）希望製造出「政權更迭」的條件。

這兩名消息人士說，為了這個目的，川普正考慮打擊美方眼中要為暴力鎮壓示威行動負責的指揮官與機構，盼藉提升抗議人士在攻占政府與安全部門大樓能力的信心。

廣告 廣告

其中1名美國消息人士指出，川普團隊討論的選項也包括規模更大的打擊行動，以產生持久性的影響，有可能鎖定射程可達美國中東盟邦的彈道飛彈，或伊朗的核濃縮計畫。

另一名美國消息人士則說，目前川普尚未對具體行動方式作出最後決定，包括是否採取軍事選項。

在伊朗鎮壓抗議行動後，川普已多次揚言出手干預。本週美國「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦打擊群進入印度洋，並繼續向伊朗逼近之後，進一步加強川普採取軍事行動的潛在能力。

聽過簡報內容的4名阿拉伯官員、3名西方外交官和1名西方高層人士表示，伊朗這波示威行動自遭受1979年伊斯蘭革命以來最為血腥的鎮壓後，已處於震驚狀態。他們擔心，美國若發動打擊行動，不但不會鼓舞群眾走上街頭，反而恐削弱這場運動。

華府智庫中東研究所（Middle East Institute）資深研究員瓦坦卡（Alex Vatanka）表示，伊朗若未出現大規模軍方倒戈情況，民間抗議行動再令人欽佩，也只能持續處於劣勢。

路透社引用的多位消息人士因內容敏感均要求匿名。伊朗外交部、美國國防部及白宮均未回應置評請求。以色列總理辦公室也拒絕評論。

川普今天促伊朗回到談判桌，以針對核武問題達成協議。他並警告，美國未來任何對伊朗的攻擊都將比去年6月空襲伊朗3個核設施的行動更為嚴重。

1位伊朗高級官員告訴路透社，伊朗「正在為軍事對抗做準備，同時也在動用外交管道」。然而，這位官員表示，美方並未對外交展現出開放態度。

1位掌握以色列與美國之間計畫第一手資訊的以國高級官員告訴路透社，如果美方的目標是推翻伊朗，單靠空襲是不夠的。

這名官員表示，「若想推翻這個政權，就必須派遣地面部隊」。他同時指出，即使美國擊斃了最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），伊朗也會「出現一位新的領導人來取代他」。

這位官員表示，唯有「裡應外合」，也就是外部施壓之餘、內部反對行動也需組織得宜，方可改變伊朗的政治走向。（編譯：蔡佳敏）1150129