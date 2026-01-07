川普擬禁華爾街投資人炒作住宅 打壓美國房價

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，為了壓抑房價，他的政府正著手研擬措施，要禁止華爾街投資機構買住宅，此舉可能對私募股權公司投資房市造成打擊，也讓建商承受壓力。

川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）表示，政府正展開行動，還要求國會立法。

他又說，自己也將在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）的演說中，討論更多有關住房及負擔的問題。

川普寫道：「長期以來，購屋及擁有房產被視為美國夢的巔峰。」但通膨已讓許多美國人難以實現這個夢想。

路透社報導，華爾街投資公司被指責，是造成房屋供給減少的罪魁禍首。

自2008年金融危機以來，許多住房遭法拍，黑石集團（Blackstone）等華爾街投資機構，買下數以千計的獨棟住宅。

投資機構日益擴大對出租住宅的投資。當借貸成本飆升及工作型態改變之時，投資住宅要比投資商辦及零售物業，獲利更穩妥。（編譯：紀錦玲）1150108