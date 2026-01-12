川普擬與馬斯克合作動用星鏈 警告伊朗若襲美軍基地將強力反擊

即時中心／林韋慈報導

美國總統川普11日在空軍一號接受媒體訪問時表示，伊朗已開始「越過紅線」，有些「不該被殺的人卻遭到殺害」，美國政府正嚴肅看待當前局勢，軍方已展開評估，並考慮採取「非常強硬的選項」。他也透露，近期將與科技大亨馬斯克討論，是否能透過星鏈（Starlink）衛星網路協助恢復伊朗境內的網路通訊。

綜合外電報導，川普公開向伊朗示威運動表達強力聲援，指出美方正密切監控局勢發展，他幾乎每小時都會收到最新情資通報。他直言，伊朗政權以暴力維繫統治，美國正權衡包括軍事手段在內的多項應對方案。美國官員透露，川普近日已聽取多項軍事干預計畫，並預計於13日與高層幕僚召開會議，討論可能行動，選項涵蓋有限軍事打擊、向反政府勢力提供線上技術支援、發動秘密網路行動，以及進一步擴大對伊朗的經濟制裁。

另一方面，伊朗網路中斷已進入第4天。為打破資訊封鎖，川普也計畫與馬斯克合作，研究讓星鏈衛星網路在伊朗全面運作的可行性，以協助示威者維持通訊管道。目前已有部分抗議民眾透過走私入境的星鏈設備連網，但該服務尚未在伊朗正式開放。在川普多次釋出可能介入的強硬訊號後，伊朗方面已警告，若美國發動攻擊，將對美國軍事基地展開報復。對此，川普回應表示，「如果他們這麼做，美國將以他們從未經歷過的強度反擊，我手上有很多強硬的選項。」

目前伊朗抗爭已經達到將近上千名人民死亡，但美國政府內部對是否動武仍存分歧。部分官員憂心，軍事行動可能產生反效果，不僅激化區域衝突，還可能促使伊朗民意轉而支持現政權，甚至引發更大規模的報復行動。

