川普擬設信用卡利率上限 銀行業憂衝擊民眾與企業

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國銀行業警告，總統川普降低信用卡成本的計畫將導致信貸供給減少，並對消費者與企業造成傷害。

法新社報導，川普9日表示，自1月20日起，也就是他的政府執政屆滿1週年，他將提議將信用卡利率上限設定為10%。

他在自家社群平台真實社群（Truth Social）表示：「我們不再允許美國民眾被信用卡公司『敲竹槓』，這些公司收取高達20%到30%的利息。」

代表美國銀行業的5個協會回應表示，他們與總統有共同的目標，即幫助美國民眾取得「更負擔得起的信貸」。

這些協會昨晚發布聯合聲明表示：「同時，有證據顯示將信用卡利率上限設為10%，將減少信貸供應，這對依賴並重視信用卡的數百萬美國家庭及小企業主造成嚴重衝擊。」

「若該利率上限真的施行，只會促使消費者轉向監管較少、成本更高的替代方案。」

這份聲明由美國銀行家協會（American Bankers Association）、銀行政策研究所（Bank Policy Institute）、消費者銀行家協會（Consumer Bankers Association）、金融服務論壇（Financial Services Forum），以及獨立社區銀行家協會（Independent Community Bankers of America）共同發出。

信用卡是美國消費者信貸的主要來源。隨著民眾日益依賴信用卡來維持開支，甚至是購買生活必需品，導致未償餘額與相關成本近年大幅飆升。

根據美國聯邦準備理事會（Fed）的數據，截至9月底，美國信用卡未償債務總額已超過1.23兆美元，成為繼房貸、學貸及汽車貸款之後，家庭債務的第4大來源。

根據聯準會資料，信用卡利率至少為21%，高風險借款人的利率甚至可高達38%，而10年前平均利率約為12%。

隨著期中選舉將於11月舉行，川普面臨壓力，必須兌現2024年競選時提出的降低生活成本承諾，以應對通膨居高不下，消費者抱怨難以維持收支平衡的問題。

參議院銀行委員會的民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）對川普是否真心限制利率表示懷疑，並指出川普曾試圖關閉捍衛消費者權益的消費者金融保護局（CFPB）。

華倫昨天在聲明中直言：「乞求信用卡公司乖乖聽話簡直是笑話。川普根本不在乎民眾是否負擔得起。」（編譯：陳昱婷）1150111