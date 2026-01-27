川普擬調高南韓關稅至25% 國發會：應引以為鑑 盼立院攜手協助產業

南韓國會遲未通過與美貿易協定，美國總統川普今天揚言將對韓關稅從15%升至25%。國發會主委葉俊顯表示，川普持續追蹤各國貿易談判的執行進度，並視各國狀況「滾動式調整」其作法；應以南韓為鑑，期待立法院能與行政院攜手，共同協助產業度過關稅挑戰，消除最大不確定性。

國發會主委葉俊顯認為，台美關稅協議優於預期，期 盼立法院審議後盡速通過。 （圖／國發會提供）

美國總統川普發文指出，南韓國會仍未通過2025年與美國談定的貿易協定，他將南韓汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%，但未明說新關稅上路時間。

台美關稅協議於今年1月中旬拍板，等待簽署台美對等貿易協定（ART），後續將送交立法院審議通過。葉俊顯今天向媒體表示，川普是商人性格，和各國談完貿易協定後，會追蹤執行進度，並視各國狀況「滾動式調整」其作法。

葉俊顯直言，台美關稅談判結果正面，為傳產帶來好消息，可以與貿易對手國站在同等甚至更有利的位置競爭；產業界十分肯定此次談判結果，今天商總理事長許舒博也出面喊話，顯見談判結果確實比預期好。

葉俊顯指出，政府是以較宏觀、整體的角度思考，樂見具有優勢的產業發展，同時透過振興措施，協助較辛苦的產業。

媒體詢問，是否擔心立法院未通過關稅協定，成為今年經濟最大黑天鵝。葉俊顯回答，執政團隊持續與在野黨溝通，從產業角度來看，相較艱困情形，企業更害怕不確定性，因為難以進行策略布局，希望立法院可以站在產業角度思考，與行政院攜手一起協助產業，消除最大的不確定性。

葉俊顯表示，2026年揭開序幕，希望政府與產業界攜手合作，好比融資機制也需要公股等角色支持，期盼新的一年不只關稅不確定性消除，還可以達到「公私協力一起走，投資台灣不停手」的願景。