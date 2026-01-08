川普擬讓美俄核武控管條約到期 稱新條約應納入中國

美國總統川普(Donald Trump)表示，他將讓美俄削減戰略武器條約到期，而不會接受莫斯科的提議，自願延長對世界最強大核武的部署限制。

川普在7日接受紐約時報(New York Times)專訪時談到美俄2010年達成的「新戰略武器裁減條約」(New START)，他表示：「如果它到期，那就到期了。」

軍控倡議人士擔憂，世界前兩大核武國家將在這項條約2月5日到期後，開始部署戰術核彈頭，超出協議限制的數量，加速全球軍控體制的瓦解。

前美國國務院負責國際安全和武器管制事務官員、現任「武器管制協會」(Arms Control Association)主席康垂曼(Thomas Countryman)表示：「川普政府中有很多倡議者…正想這麼做。」

白宮未立即回應路透社的置評請求，有關川普是否有意接受俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)去年9月的提議，在條約到期後自願繼續限制戰略核武部署。

川普去年7月曾表示，他希望在條約到期後繼續維持限制。

新戰略武器裁減條約規定美國和俄羅斯部署的核彈頭數量不得超過150枚，包含飛彈、轟炸機和潛艦在內的發射載具不得超過700具。

新戰略武器裁減條約無法延長。根據條約內容，它允許延長一次，普丁和美國前總統拜登(Joe Biden)已經在2021年將其延長5年。

川普告訴紐約時報，世界戰術核武成長速度最快的中國，應該被納入一項取代新戰略武器裁減條約的條約。

自從川普在第一屆任期提出這項構想以來，被美國視為主要全球競爭對手的中國一直拒絕這項提案，宣稱俄羅斯和美國的核武實力遠超出其武器庫。

川普說：「你可能會希望讓幾個其它參與者參與其中。」

美國國防部上個月的一份報告指出，中國可能已經在其最新的3座發射井場裝載了超過100枚洲際彈道飛彈，並且無意進行軍控談判。 (編輯:柳向華)