川普擬赦免前總統葉南德茲 宏都拉斯執政黨候選人控干預大選

宏都拉斯總統大選將在30日登場，執政黨候選人蒙卡達(Rixi Moncada)指控美國總統川普(Donald Trump)干預大選，川普先前表態支持右翼的在野黨候選人，並表示將赦免前總統葉南德茲(Juan Orlando Hernandez)。

左翼執政黨自由重建黨(Liberty and Refoundation Party)候選人蒙卡達29日在記者會上表示：「毫無疑問，這兩個具體行動，在選舉的3天前，完全是干預主義的。」

川普26日公開支持右翼候選人阿斯夫拉(Nasry Asfura)，表示兩人可以共同對抗這個地區的「毒品共產主義」。

川普28日進一步威脅，如果他屬意的候選人落敗，將中斷美國的援助，並出人意料之外地宣布他將赦免宏都拉斯前總統葉南德茲。

與阿斯夫拉同屬保守派「國家黨」(National Party)的葉南德茲，去年因走私毒品而被定罪，正在美國服45年刑期。

曾在2014年至2022年領導宏都拉斯的葉南德茲，被美國檢方指控協助將約400噸的古柯鹼走私至美國。

葉南德茲在卸任後的幾週內就被引渡至美國。

川普赦免葉南德茲的舉動，遭到他的政治對手，乃至哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)的抨擊。此舉也正值美國在拉丁美洲採取的反毒品走私行動引發爭議。

這項反毒行動在國際水域發動的攻擊，已經導致80人喪命，專家批評這些攻擊是法外處決。

川普29日在社群媒體上發文表示，葉南德茲「根據許多我非常尊重的人，受到非常嚴厲與不公平的對待」，但他沒有詳細說明。(編輯：宋皖媛)