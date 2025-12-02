川普擬關委領空 傳防長令：運毒船不留活口

圖／達志影像美聯社

美國總統川普揚言要關閉委內瑞拉的領空，但又不說明原因，有意營造即將空襲委國的氣氛。近日傳出，國防部長赫格塞斯空襲運毒船的行動中，下令對同一艘船進行第二次攻擊，刻意擊斃船上生還者，此舉明顯違反國際法，美國國會已經展開調查。川普證實已經與委國總統馬杜洛通過電話，白宮官員透露，馬杜洛提出的下台條件，川普通通拒絕，還限期他一個星期內離境；周一，馬杜洛現身造勢場合，破除他已經逃跑的謠言。

美國揚言對委內瑞拉發動攻擊，在加勒比海的增兵行動持續；總統川普上周六還警告，他正考慮要關閉委內瑞拉的領空，但又不說明原因，意圖營造美軍空襲箭在弦上的氣氛。

記者：「總統先生，關於委內瑞拉，你能告訴我們關於考慮關閉領空的事嗎？」

美國總統 川普：「因為我們認為委內瑞拉不是友善的國家，他們讓數百萬人進入美國，數字可能還不只如此。」

美軍從9月開始，在加勒比海轟炸運毒船隻，共造成80多人死亡；近日傳出，國防部長赫格塞斯在9月2日的行動中，下令對同一艘船進行第二次攻擊，要擊斃船上的生還者，此舉明顯違反國際法，兩黨議員認為茲事體大，已經展開調查。

無黨派議員 Angus King：「法律明文規定，如果第二次空襲殺害海上生還者屬實，那就是鐵證如山的戰爭罪，也是謀殺。」

共和黨籍眾議員 Mike Turner：「如果真有其事，那很嚴重，我同意那是非法行為，而且完全沒和國會討論，調查正在進行。」

《華盛頓郵報》報導，行動指揮官布萊德利上將遵照赫格塞斯的指示不留活口，於是下令進行第二次轟炸，將生還者擊斃。赫格塞斯第一時間否認，指控是假新聞；但沒想到白宮稍後證實確有此事，但強調攻擊行動合法，因為對付的是販毒恐怖份子。

白宮發言人 李威特：「赫格塞斯部長授權布萊德利上將進行空襲，布萊德利上將遵守職權和法律，要確定船隻被摧毀，消滅對美國的威脅。」

川普雖然為赫格塞斯辯護，但也明顯地想與他保持距離，與事件切割。

美國總統 川普：「首先，我不知道這件事，皮特(赫格塞斯)說他沒有要...他不知道大家在說甚麼，我們會進行了解，但我不想要第二次轟炸。」

事件鬧得沸沸揚揚，赫格塞斯還提油救火，在社群平台貼出搞笑漫畫，一隻烏龜美軍朝海上運毒船發射砲彈，還說這是給各位的「耶誕願望清單」，遭到保守派的圍剿，批評赫格塞斯有違基督教精神。隨後赫格塞斯又發貼文，表示百分之百支持布萊德利上將的攻擊命令；美國媒體解讀，這是想推卸責任，出事就要下面扛。這或許就是為什麼，民主黨議員凱利、前空軍飛行員呼籲軍方將領，不要服從上級違法的命令。

記者：「如果你接到命令，你會執行嗎？」

民主黨籍參議員 凱利：「不會，我擊沉過兩艘船，追殺落海的生還者，很明顯是違法的。」

川普的武嚇行動，意在逼迫馬杜洛下台，他證實在11月21日已經與馬杜洛通話；白宮官員透露，馬杜洛開出下台條件，首先要讓他和家人安全離開委國並獲得特赦，美國必須解除對委國的制裁，並終結國際法庭對他的起訴；但川普通通拒絕，他還告訴馬杜洛，給他一週時間帶家人離境前往任一選定的地點，期限在上周五到期。

馬杜洛從上周四開始，就沒有公開露面，謠傳他已經逃出國；周一，馬杜洛號召支持者到總統府造勢，親自粉碎謠言。

委內瑞拉總統 馬杜洛：「2025年周一的下午4點30分，明媚的陽光，晴空萬里，在委內瑞拉，和平與全國團結，和平與團結、和平與團結。」

馬杜洛再度現身造勢場合，手舞足蹈地呼籲和平，誓言與國家共存亡，因為此時的他已經失去了，用下台換得全身而退的機會。

