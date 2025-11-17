川普擬「普發2千美元」關稅分紅 美財長：須經過立法

美國總統川普（Donald Trump）提出要向美國民眾，發放每人2千美元、約6.2萬台幣的關稅分紅，不過美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，發放紅利還需要經過立法。

關稅分紅成本恐逾18兆 比關稅收入多一倍

貝森特16號受訪強調，發放每人2千美元、約6萬2台幣的關稅分紅，川普政府絕對有誠意和決心，但不諱言，該跑的立法程序不能少，美國民眾恐怕還要再等等，另外，發放2千美元給勞動家庭人口也將有收入上限規定。

根據監督公共預算的無黨派智庫CRFB估計，川普的關稅分紅措施將讓國庫大失血，即使設立排富條款，向中低收入民眾每人普發2千美元，總成本將高達6000億美元，約台幣18.6兆，比今年估計全年美國關稅總收入3000億美元，整整多出一倍。

美中稀土協議未定 美財長：盼感恩節前敲定

專訪中，貝森特也預告感恩節前，美中貿易談判也會迎來好消息，相信中方會履行承諾，不過《華爾街日報》曾報導，北京雖然鬆綁稀土管制，但排除向美軍供應商提供稀土，貝森特駁斥報導內容，強調稀土協議還沒定案，將在11月27號感恩節前敲定。

貝森特警告，中方如果反悔，美國握有許多籌碼可以報復。川普的關稅貿易戰，讓一般民眾感受到生活壓力，相關產業也籠罩在高度不確定性中。



國際中心／張立德 編撰 責任編輯／陳盈真

