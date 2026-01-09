川普擬2027年國防預算「增加50%」！汪浩指「針對中國的結構性壓力」：若跟進「軍費膨脹、科技封鎖、經濟失速」會接踵而至

美國總統川普（Donald Trump）7日宣布，基於國家利益考量，2027年的軍事預算不應維持在1兆美元（台幣約31.74兆元），而是提高至1.5兆美元（台幣約47.62兆元）。對此，英國牛津大學國際關係學博士汪浩指出，「這並非情緒式擴軍，而是針對中國精心設計的結構性壓力」。

汪浩昨（8日）於臉書以「軍備競賽拖垮中國」為題發文指出，川普宣佈會將2027年國防預算提高50% 到1.5 兆美元，「前美國總統雷根（Ronald Reagan）當年的『星球大戰計畫』，關鍵不在能否實現太空防禦，而在於逼迫蘇聯投入一場其經濟與制度無法承受的軍備競賽，最終從內部崩解」。

廣告 廣告

汪浩說，川普如今將 2027 年美國軍費推高至 1.5 兆美元，「本質上正是這套戰略的現代翻版」。汪浩指出，「這並非情緒式擴軍，而是針對中國精心設計的結構性壓力」。

汪浩說明，中國崛起仰賴廉價能源、灰色金融、低於戰爭門檻的滲透行動，以及由伊朗、委內瑞拉、俄羅斯所構成的地緣政治生態系，「川普的作法不是逐點應付衝突，而是切斷這條以中國為核心的軸線：壓制委內瑞拉，削弱伊朗，離間俄國，直接衝擊中國的能源、安全與經濟操作空間」。

汪浩表示，當美國選擇全面拉高軍事與科技門檻，中國將陷入兩難，「不跟進，威懾失衡；跟進，則軍費膨脹、科技封鎖、經濟失速接踵而來」。汪好直言，這正是蘇聯曾面臨、卻無力承受的困局。

汪浩指出，川普不需要擊敗中國，只要讓中國被迫參與一場撐不起的競賽。同時，他也點出，「對台灣而言，這提醒我們：未來的安全，不來自道德敘事，而來自站在能贏的一方」。

（圖片來源：汪浩臉書）

更多放言報導

伊朗逾半數省份爆反政府示威…汪浩指可能導致威權同盟「戰略後退」：一旦變天，中國首當其衝成最大輸家

美國逮捕馬杜洛！汪浩指「緊抱習近平大腿」不再是可靠保命符...示警：國民黨小心了！