川普擬2027年國防預算 增加50%至1.5兆美元

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他希望明年將美國國防預算增加一半，使總額達到1.5兆美元，以因應「動盪且危險的時刻」。

法新社報導，川普重返白宮以來，已多次動用目前經費創歷史新高的美國軍隊，行動包括打擊葉門叛軍和伊朗核設施與被指涉及走私毒品的船隻，以及派遣特種部隊突襲並逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「我已決定，為了我們國家的利益，特別是在這極度動盪且危險的時刻，我們2027年的軍事預算不應是1兆美元，而應是1.5兆美元。」

川普表示：「這將讓我們得以打造我們長久以來理應擁有的『夢幻軍隊』，更重要的是，不論面對任何敵人，都能確保我們的安全與保障。」

川普表示，預算之所以能大幅調升，得益於他對盟友與敵對國家徵收的大規模關稅。

美國早已是全球軍費支出最大的國家，若將預算進一步提高至1.5兆美元，將使華府在軍費投入上更大幅領先中國與俄羅斯等競爭對手，但也可能引發與這些國家之間的軍備競賽。

北大西洋公約組織（NATO）盟友去年迫於川普的施壓，承諾在2035年前將國防支出提高至占國內生產毛額（GDP）的5%，隨後川普也宣布大幅調升美國軍事預算。

儘管川普宣布的預算目標將讓國防承包商受益匪淺，但另一方面卻也在真實社群對這些企業展開抨擊。

川普表示，國防承包商「向股東發放巨額股息並進行大規模庫藏股回購，犧牲並損害了對廠房與設備的投資」，同時國防企業高層的薪酬方案也「高得離譜，且毫無正當性」。

川普指出，高層薪資應以500萬美元為上限，且在「這些問題解決之前」，他將禁止股票回購與發放股息。不過，他並未說明具體將如何執行這些措施。（編譯：陳昱婷）1150108