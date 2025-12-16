川普擴大全面旅行禁令 敘利亞等7國列入黑名單

美國總統川普(Donald Trump)16日擴大美國的旅行禁令，禁止包括敘利亞在內的其他7個國家公民、以及巴勒斯坦自治政府(Palestinian Authority)的護照持有者入境美國。

川普長期推動限制移民、而且言辭日益尖銳。根據白宮表示，他已採取行動要禁止「意圖威脅」美國人的外國人入境。

白宮發表公告指出，川普也希望阻止那些會「破壞或動搖美國文化、政府、機構或建國原則」的外國人到美國。

川普此舉正值2名美軍士兵和1名平民幾天前在敘利亞遇害。自從長期統治者巴夏爾．阿塞德(Bashar al-Assad)垮台以來，川普就致力於恢復敘利亞的國際地位。

川普政府先前就已經非正式的禁止巴勒斯坦自治政府的護照持有者入境，藉此聲援以色列，並反對法國和英國等其他西方主要國家承認巴勒斯坦國。

至於其他新列入全面禁令的國家包括非洲部份最貧窮國家—布吉納法索、馬利、尼日、獅子山和南蘇丹，另外還有位於東南亞的寮國。

在一系列的新措施中，白宮表示，川普也對其他國家公民採取部份的旅行限制，包括奈及利亞等非洲國家、以及非裔佔多數的加勒比海國家。