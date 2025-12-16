川普擴大打擊芬太尼 破天荒列入大規模毀滅性武器

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署行政命令，宣布將合成鴉片類止痛劑芬太尼（Fentanyl）定義為「大規模毀滅性武器」，此舉擴大授權軍方與情治單位對付毒販。

芬太尼被指為美國每年數以萬計藥物過量致死事件的元凶。將芬太尼劃入「大規模毀滅性武器」類別，實為破天荒之舉，顯示川普不僅將芬太尼視為公共衛生危機，更將其升級為與化學戰同等級的國安威脅。

路透社報導，這種分類意味對「一心想向美國傾銷毒品的幫派」升高打擊力度，授權五角大廈協助執法部門，並允許情報機構動用通常用於打擊武器擴散的手段來對付毒販。

白宮今天舉行一場活動，表彰美墨邊境巡邏人員，川普在活動中說：「我們正式將芬太尼歸類為大規模毀滅性武器，它實際上就是大規模殺傷性武器，他們（毒梟）意圖讓我們國家沉淪於毒品之中。」

川普的命令中提到：「非法的芬太尼，與其說是毒品，不如說更像化學武器。」

今年川普將一些毒品集團認定為外國恐怖組織，為美國的軍事行動打開大門。自9月初以來，川普政府已在加勒比海與太平洋對疑似運毒船發動20多次攻擊，造成超過80人死亡。

美軍將疑似運毒船直接擊沉，而不是攔截、查扣貨物和訊問船員。一些法律專家認為這些攻擊可能違法，幾乎沒有公開證據顯示有關船隻運載毒品，也沒有證據顯示有必要將其擊沉。（編譯：紀錦玲）1141216