川普擴大施壓委內瑞拉 墨總統籲聯合國防止流血事件

（中央社墨西哥市17日綜合外電報導）墨西哥左派總統薛恩鮑姆今天呼籲聯合國防止委內瑞拉發生任何流血事件。值此之際，美國總統川普正在擴大施壓這個南美國家。

法新社報導，華府昨天下令對所有進出委內瑞拉的「受制裁油輪」實施封鎖後，薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天上午在記者會中表示：「聯合國（UN）明顯缺席，它必須承擔起自身角色，防止任何流血事件發生，並始終尋求以和平方式解決衝突。」

近幾個月來，美國在加勒比海進行大規模軍事部署，並稱目的是打擊拉丁美洲的毒品販運活動。

廣告 廣告

委內瑞拉方面則認為美方行動是為了趕走左翼強人馬杜洛（Nicolas Maduro），以及「竊取」委內瑞拉的石油。華府及許多國家都認為馬杜洛不是合法總統。

薛恩鮑姆表示，不管對馬杜洛領導地位的「看法」為何，墨西哥的立場是拒絕「外國干預」。

她補充道：「我們呼籲以對話與和平方式來應對任何國際爭端，而非干預。這是我們出於信念和我國憲法的立場。」

智利極右派總統當選人卡斯特（Jose Antonio Kast）昨天表示，將支持結束馬杜洛「獨裁政權」的行動，此舉擴大川普（Donald Trump）在拉丁美洲的支持基礎，而川普此時正考慮對委內瑞拉領土發動打擊。（編譯：楊昭彥）1141217