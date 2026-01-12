川普擴大施壓 對與伊朗貿易往來國家祭25%關稅

美國總統川普(Donald Trump)12日宣布，將對任何與伊朗進行貿易的國家祭出25%關稅，對暴力鎮壓抗議活動的伊朗擴大施壓。

川普在自家的真實社群」(Truth Social)發文說，「任何與伊朗伊斯蘭共和國(Islamic Republic of Iran)進行貿易的國家，凡是和美國的商業往來都將支付25%關稅。這項命令是最終且確定的，即刻生效」。

根據全球經濟指標數據網(Trading Economics)，伊朗的主要貿易夥伴是中國、土耳其、阿拉伯聯合大公國和伊拉克。

廣告 廣告

美國宣布這項關稅之際，正值川普考慮可能對伊朗採取軍事行動。伊朗鎮壓抗議活動，根據人權團體表示，死亡人數不斷攀升。

白宮新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)12日稍早表示，空襲將是目前考慮的眾多選項之一。但她也說，伊朗和川普特使魏科夫(Steve Witkoff) 維持著外交管道，表示伊朗私下的語氣和公開聲明「大不相同」。