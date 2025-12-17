川普擴大旅行禁令！新增5國全面禁入 15國部分限制

美國再次擴大旅行禁令，多數針對非洲國家而設。

美國華盛頓郵報報導，美國政府在當地時間16日，宣布擴大旅遊限制範圍，新增5個國家列入全面禁止入境名單，並且對另外15個國家實施部分限制，受限國家以非洲地區為主，目前還沒公布新措施的具體生效日期。（葉柏毅報導）

根據公告，新增被全面禁止入境美國的國家，包括布吉納法索、馬利、尼日、南蘇丹與敘利亞；此外，持有巴勒斯坦自治政府核發旅行證件的人士，也被納入全面旅行限制之列。

同時，美國政府也將另外15個國家列入部分入境限制名單當中，分別為安哥拉、安地卡及巴布達、貝南、象牙海岸、多米尼克、加彭、甘比亞、馬拉威、茅利塔尼亞伊斯蘭共和國、奈及利亞、塞內加爾、坦尚尼亞、東加、尚比亞與辛巴威等。不過，已持有美國簽證者、合法永久居民，以及持有特定簽證類別的人士，例如外交人員或運動員，或經認定入境符合美國國家利益者，均不受此次新限制影響。

川普政府在聲明中指出，多數遭列管國家，存在「普遍貪腐、民事文件造假或不可靠，以及刑事紀錄不足」等問題，導致美方在進行入境審查時面臨困難。美國政府今年6月，已經針對19個國家祭出全面與部分入境限制，目前美國旅遊限制已經增加到超過30多國，突顯了川普政府進一步收緊入境移民政策。