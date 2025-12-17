川普擴大「第三世界」入境禁令！參議員批：種族歧視無極限

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普近期宣布要禁止「第三世界」移民進入，隨著他兩次公告旅行禁令名單，具體是哪些國家也越來越清晰。白宮16日表示，川普簽署公告，將擴大全面禁止入境的國家為19國，納入了敘利亞，並外加美國並未承認為獨立國家的「巴勒斯坦」。巴勒斯坦裔的美國參議員特萊布（Rashida Tlaib）怒批，此舉顯示川普政府「種族歧視的殘酷無極限」。

美國總統川普。川普於16日簽署公告，將全面禁止入境的國家擴大為19個，並且外加巴勒斯坦，引發國內議員批評「種族歧視無極限」。（圖／翻攝自X平台 @ElectionWiz）

全面禁令 敘利亞、巴勒斯坦入列

根據白宮公布的禁令「事實清單」（fact sheet），在原有的12國基礎上，全面禁止公民入境的國家，加上了西非的布尼納法索、馬利與尼日，以及東非的南蘇丹、中東的敘利亞，並把原屬部分限制的寮國與獅子山，同樣納入全面禁令的範疇。另外由於美方不承認巴勒斯坦為國家，因此對其禁令的表述，是稱持有巴勒斯坦自治政府所發旅行證件的個人，禁止入境。

帳篷泡水，只能無力坐著的加薩婦女。川普擴大禁令後，飽受戰火的加薩難民，不准入境美國。（圖／翻攝自X平台 @EyeonPalestine）

鎖定非洲、穆斯林國家

就在幾週前，川普才宣布，為了因應華府兩名國民兵遭到槍擊，他要「永久暫停」來自「第三世界國家」的移民進入。

針對禁止巴勒斯坦移民入境的命令，白宮強調，這是由於約旦河西岸與加薩走廊，仍有諸多美國所認定的恐怖組織活躍，並且持續殺害美國公民，而且近期的戰爭損害了當地政府的篩查能力。

民主黨籍參議員特萊布，本身就是巴勒斯坦裔，她怒批川普和其首席幕僚穆勒（ Stephen Miller）想改變國家的人口結構。特萊布於社群平台發文：「這個政府的種族歧視殘酷程度無極限，他們把禁令擴大、納入更多的非洲與穆斯林為主國家，甚至包含那些逃離種族滅絕的巴勒斯坦人。」

半島電視台指出，川普擴大禁令的當下，以色列仍繼續每日攻擊加薩與西岸，而且以色列的屯墾民今年才在西岸，殺害了至少2名美籍公民。

至於敘利亞，儘管自從該國總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）11月到訪，雙方關係顯著升溫，白宮仍表示，即便敘利亞與美國密切合作應對安全挑戰，當局仍缺乏核發護照與篩查的中央權力。

基礎設施因戰火全毀，冬季風暴下只能泡水的加薩民眾。ａｐｐ用戶無法觀看請點此→https://x.com/OnlinePalEng/status/2000604638060425675

對伊斯蘭的恐懼

川普還不忘拿澳洲14日發生的槍擊案，當成正當化禁令的理由。美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）於X平台PO文：「伊斯蘭份子與伊斯蘭主義，對美國與世界的自由、安全與繁榮，構成了最大威脅。雖然這點對歐洲，甚至澳洲來說，已經太遲了。」

半島電視台報導，川普的共和黨盟友，越來越常將仇視伊斯蘭教的言語，掛在嘴邊，並呼籲將所有穆斯林排除於國家之外。參議員圖伯維爾（Tommy Tuberville）就稱呼伊斯蘭為「邪教」，且毫無證據就胡亂指控穆斯林試圖「征服」西方。

半島電視台還回顧了川普2015年首次競選總統，當時他就揚言全面禁止穆斯林入境美國。當選後的第一任期，他也對多個穆斯林國家實施旅行禁令。

