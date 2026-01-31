川普擺戰艦逼上談判桌！伊朗稱架構有進展

▲美國總統川普（圖）為逼伊朗重回核計畫談判桌，向德黑蘭發出警告。伊朗最高國家安全會議秘書表示伊朗與美國之間的談判架構正取得進展。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）為逼伊朗重回核計畫談判桌，向德黑蘭發出警告。伊朗最高國家安全會議秘書表示伊朗與美國之間的談判架構正取得進展；不過，伊朗軍方高層同時也向華府發出警告，切勿對伊朗發動軍事打擊。

根據法新社報導，在德黑蘭政府對反政府抗爭進行致命鎮壓後，川普日前威脅進行干預。目前華府已在伊朗海岸附近部署了以「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦為首的戰艦群。

這項軍事行動引發外界對美伊直接衝突的高度關切。伊朗警告，若遭攻擊，將以飛彈反擊美國基地、船艦及其盟友，特別是以色列。

川普認為，伊朗最終會選擇就其核武與飛彈計畫達成協議，而非面對美國的軍事行動。德黑蘭方面則表示，若不將飛彈與國防能力列入議程，他們願意進行核子談判。

伊朗國家最高安全委員會秘書長拉里賈尼（Ali Larijani）表示：「與人為操弄的媒體戰炒作相反，談判的架構安排正在取得進展。」他在發表此番言論的前一天，克里姆林宮剛證實他曾在莫斯科與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行會談。

戰爭風險的警示

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）1月31日時表示，擴大衝突將同時損害伊朗與美國。

據伊朗總統府消息，他在與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）通話時指出：「伊朗伊斯蘭共和國從未尋求、也絕不尋求戰爭。我們堅信戰爭不符合伊朗、美國或該地區任何一方的利益。」

川普在31日晚間向福斯新聞證實華盛頓與德黑蘭之間存在對話。川普表示：伊朗正在與美國對話，「我們拭目以待能否達成些什麼，否則就走著瞧……我們有一支龐大的艦隊正前往那裡。他們正在談判。」

卡達外交部則表示，卡達首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）31日在德黑蘭與拉里賈尼舉行了會談，試圖「緩解地區緊張局勢」。

衝突的陰影

伊朗陸軍司令哈塔米（Amir Hatami）31日稍早則警告美國及以色列不得輕舉妄動，，稱其部隊已處於「完全的防禦與軍事戒備狀態」。

據伊朗官方通訊社（IRNA）報導，哈塔米表示：「如果敵人犯錯，毫無疑問將危及自身安全、地區安全以及復國主義政權（以色列）的安全。」他補充道，伊朗的核技術與專業知識是「無法被消除的」。

