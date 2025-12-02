川普支持候選人VS挺台派前副總統！宏都拉斯大選陷入「技術性平手」

在野黨的挺台派前副總統納斯魯拉（左）、右翼總統候選人阿斯富拉（右）。（合成圖／達志／美聯社）

宏都拉斯大選於2025年11月30日舉行，將選出新1屆總統、國民議會議員、中美洲議會的宏都拉斯議員、298名市長和298名副市長，以及2,168名市議員。對此，全國選舉委員會（National Electoral Council，CNE）主席霍爾（Ana Paola Hall）於美東時間1日在社群平台X上宣布，在野黨的右翼候選人阿斯富拉（Nasry Asfura）與挺台派前副總統納斯魯拉（Salvador Nasralla）目前僅相差515票，被視為「技術性平手」。她呼籲民眾保持耐心，強調人工計票仍在進行。

廣告 廣告

據《BBC》報導，外界原本就預期這場大選的過程不會太順利，如今選舉結果延宕，而且票數最高的2名總統候選人的差距極小，又碰上選委會網站因流量暴增而崩潰，錯誤訊息反而加深了民眾對計票過程的疑慮。許多選民擔心，如果票數持續緊繃，國家可能陷入漫長的不確定性，甚至面臨法律挑戰。

在此時的敏感氛圍下，美國總統川普（Donald Trump）的公然介入使情勢更加複雜。川普公開支持右翼「宏都拉斯國民黨」（Partido Nacional de Honduras，PNH）巴勒斯坦裔候選人阿斯富拉，甚至威脅若支持者落敗，將削減對宏都拉斯的援助。他在「Truth Social」上發文表示，美國會在阿斯富拉勝選後「支持」該國，反之則不會繼續「把好錢丟到壞的地方」。

川普的說法激怒部分選民，在首都德古西加巴（Tegucigalpa）投票的「基礎設施與交通部」（SIT）部長皮內達（Octavio Pineda）便批評此舉構成「選舉干涉」，並強調政府已正式譴責。

川普更進一步承諾，將赦免前宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández），後者因走私毒品與武器罪名，在美國被判處45年徒刑。皮內達提到，葉南德茲當初並非由宏都拉斯司法系統審判，而是由美國司法部起訴，這一點仍令國內輿論敏感。身陷爭議的阿斯富拉則急忙劃清界線，表示自己與葉南德茲「毫無關聯」，且「政黨不應為其個人行為負責。」

宏都拉斯共有650萬名登記選民，官員預期投票率相當踴躍，但正式數據尚未公布。在德古西加巴的農夫市集，許多選民在投票前談到他們對變革的渴望。販售核桃的卡斯蒂約（Nicole Castillo）認為投票應基於「現實」，而非政黨顏色，並直指宏都拉斯政治長期受到腐敗侵蝕。鄰近攤位販售起司的歐利艾斯（Nolvy Oriales）也表示，她支持換人做做看，因為過去幾年「非常艱難」。

對不少人來說，象徵政治新氣象的是自由主義政黨「宏都拉斯自由黨」（Partido Liberal de Honduras）候選人、巴勒斯坦裔電視節目主持人納斯魯拉。他曾與現任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）共事擔任副總統，但後來因意見不合在2024年4月宣布辭職，並從執政的左翼「自由重建黨」（Libertad y Refundación，Libre）跳槽到「宏都拉斯自由黨」參選，揚言當選後將與中華民國復交。多數民眾更熟悉他作為體育節目主持人的形象。

另一個選民希望擺脫左翼執政黨路線的選項，則是川普力挺的阿斯富拉。他曾代表宏都拉斯國民黨擔任宏都拉斯國民議會議員，並在2014年至2022年間擔任德古西加巴市長。川普在上個月28日的貼文中曾狠酸納斯魯拉是「半個共產黨人（a borderline Communist）」，同時稱讚阿斯富拉是1位「挺身捍衛民主」、對抗委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的候選人。

2017年的選舉混亂仍深植在許多宏都拉斯人民的心中。當時葉南德茲在1場備受國際觀察員及美洲國家組織（OAS）質疑的選舉中宣布勝利，引發大規模街頭衝突，導致至少20人喪生。如今，隨著計票進度遲滯、選票差距極小，許多人擔憂歷史可能重演。目前，部分店家已將門面封板，有些員工則選擇暫時不上班，等待這場大選正式落幕。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

醫生尪幫閨密看病 曝她「身體1跡象」妻驚覺有古怪！一查帳戶心碎了

GoShare安全帽「頭套不是戴頭上」！機車族傻眼 官方證實：賓果

鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星