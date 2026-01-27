川普支持度下滑平第二任期最低點 5成8民眾認為ICE執法過當

美國移民執法部隊近期在明尼阿波利斯槍殺兩名美國公民後，多數美國民眾認為川普（Donald Trump）政府的移民政策執法過度嚴厲。根據路透社／益普索最新民調顯示，川普在移民政策上的支持率已降至其第二任期以來的最低點，僅有39%的美國人表示認同。

美國總統川普的支持率下滑。（圖／美聯社）

這份民調於全美範圍內進行，時間橫跨上週五至週日。調查結果顯示，53%的受訪者不認同川普的移民政策，較本月初的民調下滑2個百分點。值得注意的是，移民議題曾是川普今年1月就職後的政績亮點，2月時曾獲得50%的支持率，不認同者僅41%。

廣告 廣告

移民執法人員在明尼阿波利斯使用致命武力引發全國關注。川普政府官員指控37歲護士普萊蒂（Alex Pretti）在抗議活動中襲擊執法人員，因而遭到槍殺，但目擊者拍攝的影片似乎與官方說法有所出入。更早之前，另一名37歲美國公民古德（Renee Good）也在移民突襲行動中遭執法人員擊斃。

58%的受訪者對美國移民及海關執法局（ICE）的嚴厲執法表達不滿，僅12%認為執法力度不足，26%則認為執法力度適中。政黨立場差異明顯，約9成民主黨支持者認為執法過度，而共和黨支持者中持相同看法的僅2成，獨立選民則有6成認為執法過度。

川普在2024年總統大選中承諾大規模驅逐非法移民後勝選。如今，武裝的蒙面移民執法人員已成為美國各地常見景象，多個城市爆發抗議活動，其中在明尼阿波利斯更是發生兩起致命槍擊案。

川普雖將槍擊事件歸咎於民主黨，但週一態度似乎軟化，表示與明尼蘇達州民主黨州長華茲（Tim Walz）「處於相似的立場」。

最新路透社／益普索民調顯示，川普的整體支持率已降至38%，較1月12日至13日的民調下降3個百分點，與本任期最低點持平。儘管支持率下滑，川普在移民議題上的表現仍遠優於前任民主黨總統拜登（Joe Biden）。

美國民眾對共和黨處理移民問題的信心依然高於民主黨，37%的受訪者認為共和黨在移民問題上有更好的方法，而支持民主黨的比例為32%。其餘受訪者表示不確定或認為兩黨都不佳。

此次全國性線上民調共收集1,139名美國成年人的回應，誤差範圍約為3個百分點。

延伸閱讀

明尼阿波利斯陷動盪！川普與市長通話後態度軟化 局勢現轉機

川普大幅提高南韓關稅 翁履中分析：給所有盟友傳遞強烈訊號

川普突宣布調升部分商品關稅！韓國稱未事先通知、盼緊急協商