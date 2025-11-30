川普支持度跌到36% 第二任期新低

民調機構蓋洛普的十一月廿九日最新民調顯示，美國川普的支持度下跌五個百分點至百分之卅六。這創他一月回任以來的最低水準，其中共和黨支持者對他的支持度也降至重返白宮以來的最低點，這代表連支持者都對他的施政有所怨言。

川普第二任滿意度至今次低的是百分之卅七，若包含第一任，則是二○二一年第一任尾聲時的百分之卅四。川普過去幾個月的滿意度都維持在百分之四十至四十一。

蓋洛普此次調查時間是十一月三日至廿五日，跨越民主黨在紐約市長等地方選舉獲勝與聯邦政府長期停擺期間。該調查顯示，共和黨支持者與中間選民對川普的滿意度都較十月明顯下滑，其中共和黨支持者的部分比十月下降七個百分點至百分之八十四，創川普第二任新低，中間選民更下降八個百分點至百分之廿五，創蓋洛普調查中間選民以來的最低紀錄。

至於民主黨支持者對川普的滿意度仍停在個位數，僅百分之三。在川普第二任至今各項施政上，滿意度最高是在治安方面，最低是在健保政策、俄烏情勢與聯邦預算方面。

川普施政有四項滿意度超過整體滿意度，即打擊犯罪（百分之四十三）、外交事務（百分之四十一）、對外貿易（百分之卅九）和移民政策（百分之卅七）。

川普另五項施政的滿意度則與整體滿意度相當，抑或低於整體滿意度，包含經濟方面為百分之卅六、加薩戰爭等中東事務為百分之卅三、聯邦預算為百分之卅一、俄烏情勢為百分之卅一、健保政策為百分之卅。

這項民調也顯示，美國選民自二月以來對川普在移民、經濟與中東政策上的施政即呈現不滿，最新的滿意度較二月分別下降九個、六個與七個百分點。自三月以來，選民對川普在聯邦預算與俄烏情勢的滿意度更呈現兩位數下降，分別下降十二個與十個百分點。

共和黨支持者對川普最不滿意的施政則是俄烏情勢與健保政策；民主黨支持者對他任一項施政的滿意度都不到百分之八。

受訪者對美國國會表現的滿意度則一如既往在低檔徘徊，該民調顯示，對國會的滿意度從十月的百分之十五下降一個百分點。

