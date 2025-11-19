川普支持率掉至新低點 一聽記者提這問題就惱羞成怒

美國總統川普在白宮痛罵ABC記者。美聯社



一項最新民調顯示，美國總統川普的支持率掉落至38%，是他重返白宮以來的最低點。調查指出，美國人民不滿物價高漲以及川普政府不公開富豪淫魔艾普斯坦的調查檔案。川普週二（11/18）在白宮被問及艾普斯坦案時，更是氣得大罵記者糟糕，還揚言撤銷該記者所屬的ABC新聞台執照。

川普週二在白宮橢圓辦公室接見來訪的沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德沙爾曼（Mohammed bin Salman）並回答記者提問。現場的ABC記者提問川普，為何不直接要求公開艾普斯坦（Jeffrey Epstein）調查檔案，而是要等國會通過決議案？

川普面露不悅開始訓斥這名女記者：「不是因為你提出的問題，而是我不喜歡你的態度。我認為你是一個很糟糕的記者…你有病，ABC把你訓練成很有病。」

ABC女記者(藍色套裝)在白宮橢圓辦公室提問而被美國總統川普指著鼻子罵。路透社

川普強調，艾普斯坦案和他一點關係也沒有，反而是民主黨多位大咖牽扯其中。他接著說，自己口袋有名單可證實艾普斯坦捐了很多錢給民主黨，川普痛罵記者只會製造假新聞：「ABC，你那糟糕的公司就是假新聞製造者。我告訴你，我認為ABC的執照該被撤下，因為你們的新聞虛假不實…你的新聞媒體沒有可信度，你身為記者也沒有可信度。」

美國聯邦參眾兩院週二投票通過決議案，要求司法部公開完整的艾普斯坦調查檔案。多家媒體近日報導指出，檔案中涉及與川普有關的內容，包括他與艾普斯坦的長期私交，以及對艾普斯坦性仲介未成年少女知情等。川普則是一概否認相關報導，甚至一度反對公開檔案。

路透社11月14-17日針對上千名成年人所進行的民調顯示，川普的支持率再度滑落，目前僅剩38%，和今年1月初就職時的47%支持率相比，大幅掉落9個百分點，也是他重返白宮10個月以來的最低點。

根據這項民調，物價高漲和艾普斯坦案是受訪者對川普最不滿意的兩大議題。只有20%受訪者認同川普處理艾普斯坦案的作法，約7成受訪者則表達不滿。值得一提的是，若以政黨區分，87%的民主黨支持者和6成共和黨支持者都認為川普政府隱匿艾普斯坦的性交易客戶名單。

