川普支持率跌至39％接近本屆最低點! 經濟表現未獲共和黨選民認同

美國總統川普（Donald Trump）。 圖：翻攝自川普臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）近日支持率下滑、接近本屆任期以來最低點。路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，僅39%的美國成年人認同川普的施政表現，低於本月稍早的41%，且與11月中旬的最低紀錄38%僅差1個百分點，主因共和黨選民對他處理經濟方式產生反感。

根據路透社報導，川普今年1月重返白宮再度執政時，支持率為47%，但之後人氣下滑，尤其是在經濟管理方面。美國先前政府停擺導致經濟數據蒐集作業中斷，許多經濟學家認為，雇主減少招聘原因在於川普對進口商品加徵關稅帶來衝擊。

僅33%美國民眾認同川普處理經濟方式，是今年在這個議題上的最低支持率。儘管共和黨選民仍支持川普，85%認同他的整體表現，與本月稍早持平，但在最新民調中認為川普在經濟方面表現好的比例跌至72%，為今年以來最低，遜於本月初的78%。川普在生活成本議題上的支持率為27%，低於本月稍早的31%。

這項線上民調於14日結束、為期3天，彙整全美1016人的回覆，抽樣誤差為正負3個百分點。民主黨籍前總統拜登（Joe Biden）執政期間，美國經濟經歷高通貨膨脹，川普去年憑藉改善經濟的承諾贏得總統大選。但在川普任內通膨率居高不下，接近3%，高於決策層認為對經濟更為健康的2%水準。

