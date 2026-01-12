川普支持盧比歐當「古巴總統」? 轉發貼文惹猜疑 還要求古巴在期限內屈服

美國國務卿盧比歐。 圖 : 翻攝自IC Photo

[Newtalk新聞] 綜合英國《獨立報》和美國《紐約郵報》11 日報導，美國總統川普在社交媒體上發表針對古巴的強硬言論，並轉帖支持美國國務卿盧比歐成為「古巴總統」。

當地時間1月11日淩晨，川普在其自創的社交媒體「真實社交」發文威脅稱，如果古巴不在「為時已晚之前達成協議」，今後將不可能再從委內瑞拉獲得任何石油或資金。此番施壓言論引發古巴領導人的強烈不滿。

川普在帖文中稱，遭到美國長期制裁的古巴一直依賴委內瑞拉提供的大量石油和資金生存，作為回報古巴在為委內瑞拉提供「安全服務」、「但現在已經終結。」川普還稱，委內瑞拉現在已不再需要「安全服務」，因為「委內瑞拉現在有……美國來保護他們，我們會保護他們」。但他沒有說明要求古巴達成什麼協定。

古巴國家主席迪亞斯-卡內爾。(資料照片) 圖 : 翻攝自聯合國網頁

對此，古巴國家主席迪亞斯-卡內爾在社交平臺 X 發文回應稱，古巴是一個自由獨立的主權國家，「那些把一切都當作生意甚至以人命做交易的人，沒有資格對古巴指手畫腳……我們不威脅別人，我們只是做好準備，誓死保衛祖國」。古巴外長羅德里格斯發文稱，美國的行為如同「罪犯和失控的霸權」，不僅威脅古巴及西半球的和平安全，還危及整個世界。

在發佈上述帖文前，川普還轉發了一名網民的帖文截圖，內容為盧比歐將成為「古巴總統」，川普對此表示支持稱「聽起來不錯。」

報導提到，在 3 日美國突襲委內瑞拉，強行控制並帶走總統馬杜洛夫婦的第二天，盧比歐在接受美國《全國廣播公司》（NBC）《會見新聞界》節目採訪時針對古巴發出警告，表示他認為該國「麻煩大了」。盧比歐說：「我現在不會談論我們未來的步驟和政策，但這並不是什麼秘密，我們並不支持古巴政權，而他們一直在支持馬杜洛。」

外媒揭露，美軍在抓捕馬杜洛的突襲行動中，疑似動用了極為先進的「定向能量武器」（DEW）或聲波武器。 圖：翻攝自 X《Power to the People》

另《紐約時報》7 日報導，盧比歐公佈了一項計畫，涉及美國獲得並出售 3,000 萬至 5,000 萬桶石油來穩定委內瑞拉局勢，銷售所得資金的支配權交由美國。而美國能源部長賴特 7 日說，美國政府將「無限期」控制委內瑞拉的石油銷售。

盧比歐目前兼任美國國務卿、代理總統國家安全事務助理和代理國家檔案館館長等職務。這引發美國網民調侃稱，只要有職位空缺，川普就會交給盧比歐兼任。

《華盛頓郵報》4 日曾稱，川普可能選中盧比歐來「管理」委內瑞拉，盧比歐可能擔任「迄今為止最具挑戰性的角色：

