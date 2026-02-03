川普支持調查鮑爾 共和黨參議員放話阻擋華許人事案
美國總統川普2日表示，針對聯準會主席鮑爾的刑事調查，應該持續進行。不過共和黨籍參議員提利斯也已經放話威脅，川普如果不撤銷對鮑爾的刑事調查，那麼他會阻擋川普的聯準會主席提名人選華許。（葉柏毅報導）
北卡羅萊納州選出的共和黨籍參議員提利斯，上星期五宣稱，在鮑爾調查案完全結案前，他將反對任何新的聯準會主席提名人選；同時，提利斯也要求調查鮑爾的華盛頓特區聯邦檢察官皮羅，應該放棄調查。
不過川普顯然不理會提利斯的要脅，川普在白宮橢圓形辦公室受訪時表示，這是一起前所未有的案件，他支持皮羅應該徹查到底。
提利斯是聯邦參議院銀行、住房和城市事務委員會成員，這個委員會由13名共和黨人和11名民主黨人組成。如果提利斯跑票，與委員會中所有民主黨委員聯手反對華許，那麼華許的人事案，可能形成僵局，導致華許的聯準會主席人事案，無法進入參議院全院表決程序。
鮑爾在1月11日透露，他自己因為聯準會總部翻修案，正在接受刑事調查。鮑爾指控川普政府，以起訴來威脅他降息。不過，在他治下的聯準會，絕對會以「基於服務公眾利益的最佳評估，而非遵循總統偏好」，來制定利率決策。
【時報-台北電】蘋果為OLED MacBook Pro設計的M6晶片，估計不會使用台積電最新的2奈米N2P製程，而是採用2奈米製程，引發市場高度關注。最主要原因在於，蘋果想藉此節省成本，並提高未來Mac電腦的供貨能力。 台積電2奈米具有高度指標意義，製程技術從FinFET（鰭式場效電晶體）轉入GAAFET（環繞式閘極）架構，未來將成長為大型且長期貢獻營收的重要節點，目前2奈米已經進入量產階段。 預估下半年陸續推出延伸版N2P及A16製程，蘋果預計在秋天推出的iPhone 18手機搭載的A20晶片，就會採用2奈米技術。台積電董事長魏哲家也透露，2奈米龐大到連作夢也想不到。 台積電預計在下半年開始量產N2P製程，目前市場傳出可能只有高通與聯發科會採用這項最新技術，使旗艦晶片性能超越蘋果的A20及A20 Pro晶片。蘋果考慮N2P效能僅提升5%，可能更傾向在架構改革上。 外媒wccftech指出，以A19晶片為例，A19 Pro晶片進行能源效率架構上的調整後，在攻耗不變的基礎下，實現高達29%的效能提升。高通和聯發科在CPU核心調整方面尚未達到蘋果的經驗水準，因此驍龍8 Elite Gen
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
「只聽過銀行、農會被擠兌， 第一次看到電子支付被擠兌」國內擁有700萬會員、第二大支付業者街口支付去年因母公司36億元股權被查封，一度引發momo、Pchome、全國電子等大型通路暫停支付，董事長梅驊接受《Yahoo財經大人物》回憶當時深陷客戶「信任」風暴，他不僅沒有驚慌失措，反而「捲起褲管」去夜市做腳底按摩，以「微服出巡」模式，潛入街頭巷尾與老闆們博感情。
具俊曄於昨（2日）在大S（徐熙媛）辭世一周年之際，於金寶山紀念園區舉行紀念碑揭幕儀式，作品理念引發外界關注。藝術總監李承道，首度完整說明創作背景、設計概念與製作歷程。
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
Volvo EX30有提供單馬達與單馬達Range和雙馬達Performance車型，近期Volvo建議單馬達Range和雙馬達Performance車主充電不要超過70%。Volvo EX30有提供單馬達、單馬達Range與雙馬達Performance等三種車型，近期Volvo則發出公告建議單馬達Range與雙馬達Performance車主充電不要超過70%。其原因為EX30單馬達51kWh車型配置磷酸鐵鋰電池，單馬達Range與雙馬達Performance則是配置69kWh的三元鋰電池，其中三元鋰電池發現會有過熱情況，而將充電限制勿超過70%則能大幅降低此風險，倘若螢幕顯示電池過熱警告訊息也請立即停車離開車輛。好在目前尚未有收到任何故障與傷亡通報，對此英國DVSA也表示目前仍在調查與尋找解決方案，而Volvo也將會進行召回修復。EX30單馬達Range與雙馬達Performance配置的三元鋰電池會有過熱情況，Volvo建議充電勿超過70%則能大幅降低風險。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》
大S（徐熙媛）於2月2日離世滿一周年，同日傳出資深音樂人「小胖老師」袁惟仁病逝的噩耗。兩位摯友在同一天被想起，陶晶瑩2日晚間在臉書發文悼念，透露具俊曄身穿的大衣是27年前大S送的，格外具有意義，徐媽媽則炫耀大S送的鞋。
藍莓因為富含強大的抗氧化物質，被譽為「超級食物」和「北美藍寶石」。林俐岑營養師的小天地分享，它的營養價值很高，很建議大家將藍莓納入你的日常飲食中。 藍莓6大健康益處 藍莓最珍貴的成分在於花青素（Anthocyanins），這是一種強效的抗氧化物質（植化素），也是讓藍莓呈現深藍紫色的原因。 1、護眼與舒緩疲勞花青素能促進視網膜上的「視紫質」再生，有助於視力恢復。特別適合現代長時間使用 3C 產品的人，能舒緩眼睛酸澀、疲勞，甚至有助於預防黃斑部病變。2、抗氧化與抗老藍莓的抗氧化能力在蔬果中名列前茅，能中和體內的自由基。幫助減少細胞受損，對於延緩肌膚老化、預防癌症都有正面幫助。3、保護心血管研究顯示，藍莓有助於改善血管內皮功能，且能防止壞膽固醇（LDL）氧化。有助於調節血壓，降低動脈硬化與心臟疾病的風險。4、提升腦力與記憶力藍莓的花青素能夠穿過血腦屏障，保護腦神經。能夠延緩大腦老化，對於提升短期記憶力、預防老年失智（阿茲海默症）有潛在幫助。5、穩定血糖藍莓屬於低 GI（升糖指數）水果，且富含纖維。食用後血糖波動較小，甚至有研究指出它能改善胰島素敏感性，適合糖尿病友適量食用。6、預防泌尿道感染
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
女星大S徐熙媛去年2月病逝日本，在她逝世滿一週年時刻，由丈夫具俊曄親自設計的大S紀念雕像，在今（2）天下午2點舉行揭幕儀式，小S感性說，「感謝具俊曄設計一個這麼美的雕像」，S媽更在場淚喊「寶貝你重生了
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。