川普支持調查鮑爾 共和黨參議員放話阻擋華許人事案

共和黨籍聯邦參議員提利斯要脅川普，如果不停止對聯準會主席鮑爾的調查，那麼他將反對新任聯準會主席人選。

美國總統川普2日表示，針對聯準會主席鮑爾的刑事調查，應該持續進行。不過共和黨籍參議員提利斯也已經放話威脅，川普如果不撤銷對鮑爾的刑事調查，那麼他會阻擋川普的聯準會主席提名人選華許。（葉柏毅報導）

北卡羅萊納州選出的共和黨籍參議員提利斯，上星期五宣稱，在鮑爾調查案完全結案前，他將反對任何新的聯準會主席提名人選；同時，提利斯也要求調查鮑爾的華盛頓特區聯邦檢察官皮羅，應該放棄調查。

不過川普顯然不理會提利斯的要脅，川普在白宮橢圓形辦公室受訪時表示，這是一起前所未有的案件，他支持皮羅應該徹查到底。

提利斯是聯邦參議院銀行、住房和城市事務委員會成員，這個委員會由13名共和黨人和11名民主黨人組成。如果提利斯跑票，與委員會中所有民主黨委員聯手反對華許，那麼華許的人事案，可能形成僵局，導致華許的聯準會主席人事案，無法進入參議院全院表決程序。

鮑爾在1月11日透露，他自己因為聯準會總部翻修案，正在接受刑事調查。鮑爾指控川普政府，以起訴來威脅他降息。不過，在他治下的聯準會，絕對會以「基於服務公眾利益的最佳評估，而非遵循總統偏好」，來制定利率決策。