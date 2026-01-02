川普收手！ 美商務部大幅調降義大利麵進口關稅

美國大降義大利麵進口關稅，義大利政府表示歡迎。（圖：motion elements）

美國商務部宣佈，將大幅調降義大利麵進口關稅，原本川普政府揚言要課徵107%的超高關稅。（葉柏毅報導）

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐盟國家輸入美國的大多數產品，目前已經被課徵至少15%的關稅。針對義大利麵的專項關稅，最初是在去年10月提出，當時提議的稅率高達92%，加上既有的歐盟產品關稅，等於義大利製造的義大利麵產品，進口到美國的總稅率，將是107%。

不過報導說，在美國決定大降義大利麵關稅後，新稅率可能降至24%到29%之間。華爾街日報則是說，「La Molisana」和「Garofalo」這兩家對美國出口義大利麵最多的廠商，面臨的專項關稅將分別大幅下修到2.3%和13.9%，其他11家義大利麵廠，則是9.1%，也就是加上歐盟產品關稅15%之後，稅率介於17.3%至28.9%之間。

針對義大利麵專項關稅可望大幅下降一事，義大利外交部1日發佈聲明中表示，美國願意重新訂定義大利麵稅率，顯示美方認可義大利企業積極配合的態度。