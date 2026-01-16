川普收諾貝爾和平獎開心合影 馬查多稱獻獎具歷史意義

委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）於當地時間15日訪問白宮時，將她的真品諾貝爾和平獎獎章贈予美國總統川普（Donald John Trump），以感謝他協助推翻前委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）政權。白宮於15日晚間也發布了川普與馬查多共同手持諾貝爾獎牌的照片。

川普手持諾貝爾和平獎獎章與馬查多合影。（圖／路透）

兩名白宮官員向哥倫比亞廣播公司（CBS News）透露，馬查多贈送的是真品獎牌而非複製品，而馬查多本人稍後在國會山莊也證實了這項消息。川普隨後在其社群平台「真相社交」（Truth Social）發文證實收到這枚獎章，稱這是「相互尊重的美好舉動」，並讚揚馬查多是「經歷過許多磨難的傑出女性」。

據報導，這枚獎章被置於鍍金相框內，框上刻有「感謝您在促進和平、推動外交以及捍衛自由與繁榮方面的非凡領導」的字樣。獎牌下方附有一份證書，上面寫道：「代表委內瑞拉人民，以個人感謝象徵呈獻，以表彰川普總統為確保委內瑞拉自由所採取的原則性和決定性行動。美國及其總統川普的勇氣，將永遠被委內瑞拉人民銘記。」證書上有馬查多的簽名。

馬查多在國會山莊向記者表示，她與川普的會面「非常成功」。她解釋，贈送獎章有其歷史意義：「兩百年前，拉法葉將軍（General Lafayette）送給西蒙．玻利瓦爾（Simon Bolivar）一枚刻有華盛頓（George Washington）頭像的獎章。玻利瓦爾終生保存這枚獎章，在他的肖像畫中都能看到它，這是拉法葉將軍表達美國人民與委內瑞拉人民在反抗暴政爭取自由的鬥爭中情誼的象徵。」她補充道，兩百年後，「玻利瓦爾的人民正將一枚獎章——諾貝爾和平獎獎牌——回贈給華盛頓的繼承人，以表彰他對我們自由的獨特承諾。」

馬查多早在本月初就曾表示希望與川普分享獎項。她在接受福斯新聞主持人漢尼提（Sean Hannity）採訪時說：「我非常希望能親自告訴他，這是委內瑞拉人民的獎項，而我們相信委內瑞拉人民肯定想把它給川普總統，與他分享。他所做的事具有歷史意義，這是朝民主轉型邁出的重大一步。」

