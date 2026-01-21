川普改口不動武 美股早盤反彈

英國廣播公司（BBC）21日引述消息人士說法，歐洲議會有意暫停批准去年7月達成的美歐貿易協議，反制美國因格陵蘭問題施加關稅的威脅。全球市場聞訊後轉趨謹慎，歐美股市先同步下挫、資金湧向避險資產。台股21日重挫513點，收在3萬1246點，在亞股中摔最重，並爆出8993億元成交大量。台積電收盤跌35元、收1740元。

但美國總統川普昨晚在達沃斯論壇呼籲，與歐洲盟友立即談判，商討美國收購格陵蘭，他批評丹麥不知感恩，因為二戰時美國曾保護丹麥。他也首度表態，「不會動用武力」奪取格陵蘭。美股回神反彈，道瓊早盤上漲300多點。

近來川普持續推動收購格陵蘭，以及17日宣布，若無法解決相關問題，2月開始向丹麥、芬蘭和英國等8個歐洲國家加徵10％關稅等動作。美歐間一連串交鋒，點燃外界對貿易戰升級、歐洲可能採取報復性措施的討論。

歐美股市20日集體下挫，歐洲主要股市連兩個交易日下跌；道瓊指數單日下跌逾1.7％，標普500跌幅超過2％，納指收跌約2.4％。亞太股市21日表現分歧，日股與港股小幅下滑，僅上海股市小幅反彈，接著歐股21日早盤持續走低。避險情緒升溫也推動貴金屬價格走高，金價突破每盎司4800美元，白銀則從95美元的高點回落。

回顧川普上任後美歐貿易協商，雙方去年7月達成協議，美國將歐洲多數產品的關稅從30％下修至15％，歐洲則以對美投資和內部改革為交換。但協議後續需歐洲議會批准才能生效。

然而，就在川普上周因格陵蘭爭議，對歐洲威脅加徵關稅後，德國籍歐洲議會議員韋柏（Manfred Weber）便表示，現階段不可能批准該協議。貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）也認同，面對美方威脅，歐洲別無選擇只能暫停協議進程。

歐盟去年一度宣布，有意向價值930億歐元的美國產品加徵關稅，但隨後暫緩實施，等待協議敲定。上述的暫緩措施將於2月6日到期，若未延期或未批准新協議，關稅便會在2月7日生效。

此外，法國總統馬克宏在達沃斯世界經濟論壇談及，華府將關稅作為侵犯主權的籌碼，呼籲歐盟考慮反制手段。同樣在達沃斯，美國商務部長盧特尼克與貿易代表格里爾則表示，美方不會忽視任何報復措施，並警告事態可能朝「意料之外的方向」發展。

台股21日重挫513點，三大法人狂倒台股774.11億元，創下近半年單日最大賣超金額。華南投顧董事長呂仁傑分析，格陵蘭地緣政治風險以及日本公債拋售潮，是全球主要股市重挫主因，預料川普參加世界經濟論壇會議時，會與歐洲國家協調，若氣氛好，全球這波股市跌勢應該能止住。