川普改口不怪台灣 允高科技移民

美國總統川普17日批評台灣搶美國晶片生意，稱拜登政府讓晶片產業流向台灣愚蠢且可恥，但19日川普改稱「他不責怪台灣」，原因在於歷任總統未能有效保護本地產業。除此之外，儘管保守派支持者反對聲浪日益高漲，川普仍堅持認為，應允許擁有高科技技術的移民進入美國，以支持國內先進製造業的擴張。

綜合《美聯社》等報導，川普19日出席沙烏地阿拉伯投資論壇時指有人從美國手中將晶片產業拿走，但川普說，他不責怪台灣等這些人，因為沒有總統保護美國的產業。他進一步說，若當時向外流的晶片產品課徵250％的關稅，產業就不會離開，美國本土企業如英特爾本可成為晶片巨頭。

廣告 廣告

川普在演講特別提到新工廠的勞動力需求，包括台積電在亞利桑那州興建的工廠。他說：「你們不能像亞利桑那州那樣，花幾十億美元建造一座大型晶片工廠，然後指望從失業隊伍中招人來經營。」他稱台積電將帶來數千名工人，他「歡迎這些人」。

不過，川普的部分支持者對此持不同意見。《福斯新聞》主持人英格拉漢上周在專訪中表示：「你不可能既讓成千上萬甚至數十萬外國勞工湧入美國，又提高美國人的工資。」川普堅稱「你也需要引進人才」，英格拉漢回應「我們這裡有很多有才華的人」，川普表示：「不，沒有。我們缺乏某些人才，人們需要學習。」

川普也承認可能會因此引起保守派支持者的反對。他說：「我愛我的保守派朋友，我愛MAGA，但這就是MAGA。」川普直言，美國不可能只依靠本土人才就建立起占全球4至5成產能的大型晶片工廠，因為「有些人連晶片長什麼樣都不知道」。川普表示，美國需要能在高科技工廠培訓美國本地工人的移民，這跟他的政治主張並不矛盾，「那些人會教我們的人民如何製造晶片，而在短時間內，我們的人民就會做得非常好。然後，那些人就可以回家了。」