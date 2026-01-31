川普改戰略報告 換4月訪大陸
美國政治新聞媒體Politico報導，過去幾周，川普政府在談論印太地區防禦戰略時，對於台灣的角色突然變得低調，日前五角大廈發布的《國防戰略》（NDS）亦未提及台灣，引發美國國會對陸鷹派的憂慮。前國安官員則指出，美國總統川普預計4月訪陸，他要為「美好的北京之行」鋪路。
Politico「國安日報」（NatSec Daily）專欄1月30日指出，白宮去年12月發布的《國安戰略》（NSS）明言，「嚇阻台灣（台海）衝突」是一項關鍵優先事項，美方並於同月批准價值110億美元的對台軍售。
淡化美台防務關係 引發鷹派憂慮
相形之下，五角大廈1月23日發布的《國防戰略》並未提及台灣，而是以更模糊的「第一島鏈」作為表述，並強調美方的目標是與北京維持「戰略穩定」，以期在該地區實現一種「體面和平」（decent peace）。儘管五角大廈曾表示，「對台政策依然維持不變」，然而，川普於1月初接受《紐約時報》的專訪，在被問及大陸國家主席習近平是否可能對台灣發動「斬首」打擊時表示，「他認為那是中國的一部分，他要做什麼，取決於他自己。」這席話加深了美國官方模稜兩可的態度。
《國防戰略》內容及部分川普政府高層的言論，引發美國國會鷹派人士，以及曾參與制定對陸戰略者的憂慮，認為川普政府正刻意淡化美台防務關係，以避免在預定4月舉行的「川習會」前激怒北京。
曾於小布希總統任內擔任白宮國安會（NSC）中國事務主任的偉德寧（Dennis Wilder）表示，「這是川普在白宮改寫了戰略。五角大廈早就呈送這份文件，但他們重新改寫，因為川普想要一次美好的北京之行。」
薛瑞福呼籲 不能讓日本單打獨鬥
去年11月初，日本首相高市早苗在眾議院答詢時稱，「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態，因而引發大陸激烈反彈，並升高對日本的文攻武嚇。但高市原期望獲得川普政府的大力聲援，卻未能如願。
美國智庫「印太安全研究所」主席薛瑞福（Randall G. Schriver）與「美國企業研究所」（AEI）資深研究員卜大年（Dan Blumenthal）等學者，1月30日在《外交事務》撰文指出，美國不能讓日本單打獨鬥（Japan Can’t Go It Alone）。薛瑞福曾在川普1.0時期，擔任國防部印太安全事務助理部長。
學者指出，針對北京施壓動作，華府對東京的支持顯得冷淡甚至不存在，這是一種錯誤。他們認為，美國應利用日本新近展現的軍事實力，透過提振美日同盟建構其印太戰略。美日兩國應在防衛上進行協調，並與地區夥伴澳洲和印度一道，在敏感的領域協調產業政策。
文章說，近年來，日本不斷在強化軍力，從守勢轉向攻勢戰略，並與澳洲、菲律賓及英國等國建立集體防禦安排。美國應抓住這一契機，而不能將此視為撤出印太地區的藉口，否則在嚇阻大陸奪取台灣或在其他地區破壞穩定方面，華府將處於更加不利的地位。
日本新軍事態勢 是美國難得禮物
學者認為，日本採行新的軍事態勢，對美國來說是難得的禮物：一個完全忠誠的盟友，願意成為區域集體防禦的前沿支柱。華府應加強與日本的防衛合作，而嚇阻大陸需要建構一個以聯合規畫、協同作戰部隊和一體化經濟安全政策為核心的聯盟架構。
文章指出，美國本土距離印太地區太遠，地理位置不利於美國投射軍力：如果美國因台灣問題與大陸開戰，美軍將面臨巨大的後勤壓力。華府需要與其區域盟友合作，將部隊和裝備部署在靠近戰區的地帶。
