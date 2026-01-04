川普攻委內瑞拉、抓馬杜洛！網驚「這24小時無共機擾台」：中國嚇到了？

政治中心／黃韻璇報導

1月3日（星期六）0600時至1月4日（星期日）0600時止，期間未偵獲共機。（圖／翻攝自國防部）

1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，遭美軍押送美國候審。然而巧合的是，根據國防部資料，從1月3日至1月4日清晨，這24小時都未偵獲共機擾台，引發網友討論是不是「中國嚇到了」。

根據國防部發布的中共解放軍台海周邊海、空域動態資料，從115年1月3日（星期六）0600時至115年1月4日（星期日）0600時止，期間未偵獲共機，僅偵獲共艦5艘及公務船1艘，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。粉專「Mr.柯學先生」就分享此消息，開酸中國「中國嚇到縮了？會怕美帝你要說啊」。

馬杜洛「雙手上銬」狼狽照曝！川普揭密：CIA 布局數月、三角洲部隊收網。(圖／翻攝@realDonaldTrump)

此前，針對美方行動，中國外交部表示，「中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。美方的這種霸權行徑，嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉丁美洲和加勒比海地區和平與安全，中方堅決反對。我們敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全」。

資深媒體人矢板明夫直言，當習近平、普丁、金正恩看到一個反美政權在極短時間內被瓦解時，他們心中浮現的，恐怕不是道德譴責，而是切身的顫抖不安。獨裁者最害怕的，從來不是輿論，而是不確定性，尤其是不知道「紅線」究竟在哪裡。

