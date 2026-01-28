川普放任美元走貶！金價突破5200美元大關 1月還沒過完漲逾20%

國際黃金價格持續飆漲。路透社資料照片



地緣政治緊張局勢加上美國聯準會即將公布最新貨幣決策，美元跌至近4年低點的同時，黃金價格延續昨日超過3%的漲勢，今日（1/28）首度突破每盎司5200美元大關。

路透社報導，截至格林威治時間（GMT）凌晨1時53分（台灣時間上午9時53分），現貨黃金價格上漲0.6%至每盎司5219.97美元，此前一度觸及5224.95美元的歷史新高，今年以來累計漲幅超過20%。

與此同時，美國2月交割黃金期貨GCcv1飆升2.6%至每盎司5216.80美元。

廣告 廣告

美國外匯經紀商安達（OANDA）資深市場分析師黃凱文（Kelvin Wong，音譯）指出，金價上漲「源於黃金與美元之間存在非常強的間接關聯性。昨日美國交易時段金價上漲，是因為川普對美元問題的回應，暗示白宮內部已形成廣泛共識，未來將放任美元走弱。」

美國總統川普（Donald Trump）週二（1/27）在愛荷華州被問及是否認為美元貶值過多時，他表示美元價值「很棒」後，加劇美元拋售，匯率在近4年低點附近掙扎，陷入「信心危機」。

川普補充說，他將很快宣布美國聯準會（Fed）主席人選，並預測新主席上任後利率將會下降。但市場普遍預期，聯準會將在1月的貨幣政策會議上維持利率不變。

黃凱文認為，金價可能會在每盎司5,240美元前後出現短期阻力。德意志銀行週二表示，隨著各國央行和投資方增加對非美元及實物資產的配置，黃金投資需求持續強勁，預計2026年金價可能攀升至每盎司6000美元。

同時，現貨白銀價格報每盎司113.63美元，漲0.6%，此前一度觸及117.69美元的歷史高點。今年至今，白銀價格已飆升近60%。

更多太報報導

國際金價連兩日站穩5000美元 中國人排隊搶購

銀價飆破110美元價位再創新高 單日飆漲逾7%

各國央行持續買進 金價今年看漲至7150美元