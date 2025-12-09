川普放寬H200對中出口引關注 張啓楷：「降價換量」恐衝擊輝達

【警政時報 包克明／臺北報導】針對外媒報導「美國總統川普同意輝達（Nvidia）向中國出口H200晶片，但要求25%分成」一事，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今(9)日回應指出，川普此舉可視為在國安封鎖與產業需求之間所做出的政策折衷，也再次展現他一貫的「美國優先」策略框架。

張啓楷表示，川普允許輝達向中國及其他獲准客戶輸出H200，但附帶條件是支付高達25%的關稅分成，作為補貼美國納稅人之用，這在全球科技供應鏈中具有重大訊號意義。

廣告 廣告

張啓楷提醒，此次出口鬆綁並不代表風險解除。H200晶片未來仍面臨數項不確定因素。(圖／張啓楷國會辦公室)

張啓楷提醒，此次出口鬆綁並不代表風險解除。H200晶片未來仍面臨數項不確定因素，包括美國的出口審查、北京下一步的政策限制，以及中國市場需求可能走弱。他指出，輝達在中國的銷售可能因市場變化被迫「降價換量」或接受較低利潤率，整體獲利仍存在壓力。

張啓楷也提到，在台灣正積極推動「台灣模式」，協助美國打造類新竹科學園區之際，美方此時放寬H200禁令，不排除川普政府仍可能提出更多「折衷方案」。面對瞬息萬變的美中科技角力，台灣作為關鍵半導體協力夥伴，更應密切關注美方下一步政策調整，提前準備應對策略。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光