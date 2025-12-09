川普放行了！ 輝達H200獲准出口中國 銷售額25％須上繳美政府

美國總統川普宣布，准許輝達出口H-200晶片到中國，不過輝達要上繳25%的銷售額給美國政府，川普說大陸國家主席習近平對這個決定有正面回應，不過目前還不知道中國會怎麼回應，因為之前中國政府以安全疑慮為由，要求國內企業不要使用H20，導致輝達在中國銷售掛零，根據智庫「進步研究院」估計，H-200 的性能是 H-20 的六倍。

美國總統川普批准輝達H200出口至中國。（圖／達志影像美聯社）

美國總統川普宣布允許輝達向中國出口H-200晶片，但要求輝達上繳25%的銷售額給美國政府。川普表示已告知中國國家主席習近平此決定並獲得正面回應，不過中國方面的實際態度仍不明朗，因先前曾以安全疑慮為由拒絕使用H-20晶片。輝達執行長黃仁勳近期積極遊說美國政府，成功爭取到這項政策改變，同時川普也宣布了110億美元的農民紓困方案，並強調對等關稅政策的重要性。

輝達執行長黃仁勳上星期前往白宮會見美國總統川普，並拜會國會共和黨參眾議員。他的全面遊說策略取得成效，國防授權法案排除了要求美國客戶優先取得先進晶片的「獲得AI法案」。川普隨後宣布，在不影響美國國家安全的前提下，允許輝達向中國及其他國家經批准的客戶出口H-200晶片，但輝達需將25%的銷售額上繳給美國政府，高於先前H-20晶片的15%繳納比例。

這項政策同樣適用於超微和英特爾等公司。川普表示已將此決定告知中國國家主席習近平，並獲得正面回應。此消息公布後，輝達、超微和英特爾的股價在盤後交易中全面上漲。川普強調，目前市場上最頂級的Blackwell晶片以及預計明年推出的Rubin晶片仍不允許出口至中國。他批評拜登政府先前限制只能出口降規版晶片到中國的政策，認為這會拖慢創新進程並傷害美國勞工利益。黃仁勳則表示，中國市場無法被取代。

針對中國先前因報復川普的關稅政策而停止採購美國農產品一事，川普在白宮宣布了110億美元的農民紓困方案。川普提到，他最近與習近平通話，習近平承諾將購買比先前承諾更多的美國農產品，因此他認為美中關係相當良好。

川普強調對等關稅政策不僅效果強大且見效迅速，並表示正是因為他的關稅政策，半導體製造業才會從台灣回流美國。他指出，如果美國總統對半導體課徵100%或200%的進口關稅，美國的半導體產業就不會外流。他預測很快將有40%到50%的產業從台灣回流美國。出席白宮圓桌會議的農民們把握機會向川普表達他們的擔憂，財長貝森特也在一旁認真聆聽並記錄。會議中提到，來自印度和泰國的稻米，以及加拿大的化肥都需要特別關注。

