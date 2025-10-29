川普放行晶片銷中大利多 輝達股價大漲！成全球首家市值破5兆美元企業
受惠於人工智慧（AI）產業持續火熱，美國總統川普29日透露將允許輝達出售先進Blackwell晶片給中國，以及海外總部選址定案，輝達市值週三收盤突破5兆美元，成為全球第一個市值破5兆美元的企業。
輝達股價29日以207.16美元收盤，漲幅2.99%，市值達到5.03兆美元。
今年7月3日，輝達市值達3.92兆美元，刷新蘋果去年12月的紀錄，成為全球史上市值最高企業。同月9日，輝達市值破4兆美元，成為全球第一個市值破4兆美元的企業。
AI熱潮使輝達股價飆漲12倍
輝達的股價是因為人工智慧（AI）應用與投資一飛衝天，而隨之飆漲。自AI聊天機器人ChatGPT在2022年推出、AI狂熱推動標準普爾指數屢創新高以來，輝達的股價已經暴漲了12倍。
持有輝達股票的Hargreaves Lansdown資深股票分析師布里茲曼向路透社記者表示：「輝達市值達到5兆美元不僅是一個里程碑，更是一個宣言：輝達已經從晶片製造商轉變為產業開創者。」
他說：「市場持續低估了這個機會的規模，而輝達仍然是參與AI發展的最佳途徑之一。」
股價飆升推升黃仁勳財富
根據監管文件和路透社的計算，以目前的股價，執行長黃仁勳在輝達的持股價值約為1792億美元，將近是5.5兆台幣。根據《富比士》億萬富豪榜，他是全球第八大富豪。
21:41發稿
04:50更新
更多太報報導
好消息！輝達總部選址確定T17、T18 蔣萬安證實了「3點結論」
川普：美2年內握有台積電一半產量 稱將允輝達售中Blackwell晶片
將出席APEC企業領袖峰會 黃仁勳：會宣布讓韓國人高興的消息
其他人也在看
新北國際排名落後 陳乃瑜質詢侯友宜盼改善競爭力
（記者陳志仁／新北報導）國內外各項指標顯示，新北市在城市競爭力與生活品質方面表現不理想，甚至排名墊底；新北市議 […]引新聞 ・ 8 小時前
10/29【強權】雷霆、七六人仍保不敗斬斷交易傳聞? Giannis主場爆發肢解尼克
▶️【加入會員按鈕】 https://www.youtube.com/channel/UC3P83RUWwKbZ4bkhNti4ZuQ/join ---------------------------------------------------------------------------- 【YouTube會員賽事直播權益】 🌟IOS系統會被收取額外手續費🌟 加入「緯來NBA會員」NT 100會員🌟含以上 🏀 2025-26 NBA 例行賽 台灣獨家播出 (VOD 7 天) 🏀 2025-26 東亞超級聯賽 加入「緯來全賽事會員」NT 250會員🌟含以上 🏎 2025 ＷRC 世界拉力錦標賽 🏍2025 MotoGP 世界摩托車錦標賽 🏍2025 WorldSBK 世界超級機車錦標賽 🏍2025 Supercars 超級房車錦標賽 加入「緯來VIP」NT 4800會員🌟 🏀 轉播賽事通通有 🏀 專屬福利 ⚠ 特別提醒 Special Notice 🔺加入該等級後，會員同時享有所有較低等級之福利。 Upon joining this tier, members are also entitled to all benefits of lower tiers. 🔺部分比賽因版權限制，僅限台灣觀看。 Due to copyright restrictions, some games are exclusively available in Taiwan. 🔺NBA 因版權限制，賽事回放僅限 7 天。 Due to copyright restrictions, NBA game replays are available for 7 days only. 🔺建議使用電腦版或網頁版加入會員，避免遭手機系統收取額外手續費。 It is recommended to join via the desktop or web version to avoid additional fees charged by mobile systems. ---------------------------------------------------------------------------- 追蹤 訂閱 緯來體育台相關平台讓你體育消息不間斷 更多好康有趣的都在這 ! ✎緯來體育台Instagram【https://www.instagram.com/vlsports_official/】 ✎緯來體育台官方粉絲團【https://www.facebook.com/vlsports 】 ✎緯來體育台LINE官方帳號【https://goo.gl/bb7hsc 】緯來體育台 ・ 8 小時前
美韓貿易協定拍板 汽車關稅比照日本
從7月討論至今的韓美貿易協定29日終於敲定，在韓國對美投資3500億美元項目中，韓國將以現金方式投資2000億美元，另1500億美元用於造船合作。此外，美對韓國汽車徵收關稅由25％下調到15％，與對手日本相同；韓國醫藥品也將得到最惠國待遇。至於半導體關稅，韓國不會被徵收比對手台灣還不利的關稅水準。中時新聞網 ・ 9 小時前
匯率會計新制 壽險公會拚11月定案
壽險業長年花費巨資進行外匯避險，成為龐大負擔，壽險公會日前研擬後提出「壽險業匯率評價在地化措施建議」及「長遠解決匯率風險」等四項提案，理事長陳慧遊29日表示，因應接軌時程，壽險公會目標是力拚11月完成討論，送金管會審查。工商時報 ・ 9 小時前
輝達Rubin架構亮相 明年量產
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳29日在華盛頓DC舉行的GTC大會上，正式揭曉次世代AI超級電腦架構「Rubin」，並宣布將於明年進入量產。這款全新架構延續Blackwell世代的技術基礎，象徵輝達AI算力版圖從技術領導走向「製造主權」的新階段。台廠相關設備廠如弘塑、萬潤、均華等訂單滿手，成AI封裝浪潮的最大受益者。工商時報 ・ 9 小時前
全球首家！輝達市值跨越5兆美元
輝達執行長黃仁勳28日在GTC科技大會駁斥AI泡沫憂慮，並預期最新晶片可望在未來幾季創造5,000億美元營收，樂觀談話激勵市場信心，帶動輝達股價和市值狂飆。工商時報 ・ 9 小時前
拚經濟 聯準會年底前將兩度降息
美國總統川普亞洲行帶動市場情緒，推動美股、台股漲勢；聯準會（Fed）於台北時間30日凌晨宣布最新利率政策，各大預測機構皆認為，這次降息1碼機率幾乎底定，富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫．華勒29日預測，聯準會年底前有2次降息機會（含這次降息），有2次降息為支撐，續為年底股匯市助攻行情。中時新聞網 ・ 9 小時前
鴻海、輝達 合攻無人計程車
NVIDIA GTC DC大會登場，鴻海不僅展示最新AI基礎架構NVIDIA GB300 NVL72，並分享美國廠區最新智慧製造技術導入之外，也在會中宣布與NVIDIA、Stellantis以及Uber攜手合作，共同推動Level 4（無須手動操作、無須目視路況）自駕車開發與全球部署，用於無人計程車（Robotaxi）服務。工商時報 ・ 9 小時前
高通攜中華電 開發作文評閱AI
晶片巨頭高通與中華電共同響應教育部推動結合AI技術，開發教育創新應用，推出Write AI高中作文評閱輔助系統。晶片業者觀察，高通於邊緣AI布局動作積極，發揮既有手機優勢外，未來也有望結合如中華電信在內之電信商，打造AI-RAN（人工智慧無線接取網路）生態環境，進一步協助台灣打造主權AI。工商時報 ・ 9 小時前
輝達權利金估50億 新壽：檢據成本解約
台北市長蔣萬安29日宣布，輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18基地，將啟動各項行政程序；對於與新壽最新解約進度與金額，新光人壽董事長魏寶生表示，將檢據成本費用洽談解約，最終金額將由台北市政府核定。市場人士則分析，輝達目前最關心的應是取得與興建成本及未來都審、申請建照等行政流程。中時新聞網 ・ 9 小時前
黃仁勳將訪韓 打造AI聯盟
輝達執行長黃仁勳預定本周訪韓期間，將宣布與三星電子及多家韓企簽約，內容包括AI晶片供應與基礎建設投資，進一步鞏固美韓合作關係。工商時報 ・ 9 小時前
統計數據真空下 意見分歧的聯準會降息0.25個百分點、12月停止縮表
美國聯邦準備理事會（Fed）週三宣布降息1碼（0.25個百分點），符合預期。這次聯準會是在政府關門、缺乏最新經濟數據的情況之下「摸黑」降息，有理事甚至要求停止降息。太報 ・ 9 小時前
川習會前夕 互釋善意 美降關稅10％ 陸買大豆
「川習會」前夕，傳出美中各自讓步消息。《華爾街日報》29日獨家報導，若中國加強打擊芬太尼出口，美國將考慮下調對中關稅約10％；《路透》則報導中國大陸中糧集團本周購買了3批美國大豆，這是美國今年大豆收穫季以來，中國首度採購美國大豆。但中糧集團並未回覆，大陸外交部也不願證實。中時新聞網 ・ 9 小時前
輝達總部敲定 就是T17、T18
輝達確定要在北市落腳了！台北市長蔣萬安表示，北市府29日中午已經跟輝達視訊會議，輝達選址確認在T17、T18，輝達希望並樂觀盡快和新壽完成合意解約的程序。北市府將迅速啟動和新壽合意解約，且同步啟動街廓變更的行政程序，預計2～3個月完成，最快明年1月底可簽約取得土地。如無意外，黃仁勳明年5月來台參加COMPUTEX電腦展前，可望先來台舉行總部動土儀式。工商時報 ・ 9 小時前
聯準會再度降息1碼 12月起終止縮表
聯準會此次將聯邦基金利率的目標區間調整至3.75%至4.00%。根據政策聲明，儘管經濟活動持續擴張，但就業成長已有所放緩，同時通膨率則持續升高。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上以「你如果在霧中開車怎麼辦？你就放慢速度」的比喻說明，這項政策決策是一種風險管理...CTWANT ・ 8 小時前
新聞驚句－「黃仁勳？在現場嗎？」
川普在APEC企業領袖會議致詞，提到的半導體時，突然喊道：「黃仁勳？在現場嗎？」他稱讚黃仁勳，甚至兩次點名台積電，接著列舉自己任內讓全球企業承諾的諸多投資，稱讚整個亞利桑那州的半導體產業鏈。工商時報 ・ 9 小時前
操盤心法－美股創高表態 台股行情不設高點
總經與市場分析：近期利多不斷，資金面美國降息循環啟動，接下來在10月30日、12月10日有望各降息一碼，市場資金持續寬鬆。中美關稅談判也露出曙光，中美在吉隆坡表示已經達成初步共識，包含中國暫緩對稀土出口管制、美國暫時不增加關稅，市場更是期待對中國AI禁令適度的鬆綁。工商時報 ・ 9 小時前
日月光218元天價、京元電亮燈207元，全因黃仁勳這句話！陸行之點評輝達布局：不愧AI教主
AI教父黃仁勳在輝達GTC大會專題演講表示，由於市場對輝達Blackwell晶片的需求極為強勁，預期2026全年輝達來自Blackwell及初期Rubin晶片的業績，就會超過5000億美元（約合15兆台幣），「這是Hopper晶片全期營收的五倍以上！」 這也讓輝達股價週二(10/28)大漲近5%、市值增加逾2300億美元，盤中一度觸及4.94兆美元直逼5兆美元，今年迄今股價已上漲逾5成。 此外，黃仁勳也公開點名感謝台積電(2330)、鴻海(2317)與日月光(3711)，帶動週三(10/29)日月光盤中一度衝至218元，上漲逾7%，同時同屬封測廠的京元電子(2449)也衝至207元漲停價。 知名分析師陸行之發文表示，教主又放話讓股價上漲近5%，預期Blackwell+Rubin銷量在2025/2026年將達0.5兆美元，明顯高於市場預期，讓他不禁表示：「教主不愧是AI教主」。今周刊 ・ 8 小時前
鮑爾放鷹 美股收盤走勢分歧
（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）再次降息1碼，但主席鮑爾（Jerome Powell）表示，12月降息並非板上釘釘，美股主要指數今天收盤走勢分歧。中央社 ・ 9 小時前
美韓貿易協定「幾乎敲定」！首爾確認3500億投資美國換15%汽車關稅、半導體關稅優惠
美國總統川普周三 (29 日) 在南韓慶州 APEC 峰會晚宴上與總統李在明握手時表示，「我們今天與南舉行了一次重要的會晤，很多事情都已決定，我們的協議幾乎敲定了，是一項貿易協定」。 南韓總統辦公室政策室長金容范周三 (29 日) 則在後來的一場記者會上證實已跟美國就貿易協議具鉅亨網 ・ 8 小時前