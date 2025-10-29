川普放行晶片銷中大利多 輝達股價大漲！成全球首家市值破5兆美元企業

輝達logo。路透社資料照片



受惠於人工智慧（AI）產業持續火熱，美國總統川普29日透露將允許輝達出售先進Blackwell晶片給中國，以及海外總部選址定案，輝達市值週三收盤突破5兆美元，成為全球第一個市值破5兆美元的企業。

輝達股價29日以207.16美元收盤，漲幅2.99%，市值達到5.03兆美元。

今年7月3日，輝達市值達3.92兆美元，刷新蘋果去年12月的紀錄，成為全球史上市值最高企業。同月9日，輝達市值破4兆美元，成為全球第一個市值破4兆美元的企業。

AI熱潮使輝達股價飆漲12倍

輝達的股價是因為人工智慧（AI）應用與投資一飛衝天，而隨之飆漲。自AI聊天機器人ChatGPT在2022年推出、AI狂熱推動標準普爾指數屢創新高以來，輝達的股價已經暴漲了12倍。

持有輝達股票的Hargreaves Lansdown資深股票分析師布里茲曼向路透社記者表示：「輝達市值達到5兆美元不僅是一個里程碑，更是一個宣言：輝達已經從晶片製造商轉變為產業開創者。」

他說：「市場持續低估了這個機會的規模，而輝達仍然是參與AI發展的最佳途徑之一。」

股價飆升推升黃仁勳財富

根據監管文件和路透社的計算，以目前的股價，執行長黃仁勳在輝達的持股價值約為1792億美元，將近是5.5兆台幣。根據《富比士》億萬富豪榜，他是全球第八大富豪。

