川普放行輝達對中國出售AI晶片 華府的「鷹派」怒了、將提反制計劃

[Newtalk新聞] 輝達（NVIDIA）日前獲得美國總統川普的授權，能向中國出口一些更強大的人工智慧（AI）晶片「H200」，這項核准激怒了華府內部一些著名的對華鷹派人士，其中也包括共和黨內的成員。

《CNBC》報導指出，隨著反對聲浪進一步高漲，美國眾議院外交事務委員會本周將推動一項旨在擴大國會對 AI 晶片出口監管的法案。這項《人工智慧監管法案》在上個月由佛州共和黨眾議員、委員會主席布萊恩．馬斯特（Brian Mast）提案，其主旨為要求眾議院外交委員會和參議院銀行委員會有 30 天來審核任何先進晶片的出貨許可，賦予立法部門通過聯合決議阻止銷售的權力。

該法案還得到眾議院中國事務特別委員會主席、密西根州共和黨眾議員約翰．穆勒納爾（John Moolenaar）的支持，他稱該法案是「保護美國技術優勢的關鍵一步」，不過，該法案能在眾議院和參議院獲得多大程度支持？目前仍不清楚。

若獲得通過，《人工智慧監管法案》將有權撤銷現有的 AI 晶片出售許可，並實施臨時禁令，直到政府提交一份關於 AI 出口的國家安全戰略。包含一項豁免條款，允許「可信」的美國公司在符合安全標準的前提下，向海外運送受美國控制的晶片。

馬斯特表示，像輝達這樣的公司正尋求向阿里巴巴、騰訊等中國軍工企業出售數百萬枚先進的 AI 晶片，因為這些晶片是戰爭的尖端技術，「這構成國家安全風險」。

然而，這項法案恐引發華府一場更大爭端，一方認為輝達晶片出口恐構成國家安全風險，另一方則認為，這些出口有助於維持美國技術主導地位。

後者陣營包括「白宮 AI 沙皇」、加密貨幣事務的負責人大衛．薩克斯（David Sacks），他先前已批評《人工智慧監管法案》，他近期轉發一條在社群媒體上瘋傳的說法，稱該法案將削弱川普對 AI 晶片出口的監管權力。薩克斯和川普政府中支持輝達向海外出貨更多產品的人士認為，限制美國晶片出口，反而讓中國競爭對手佔了上風；反之，美國設計的晶片有利於持續在全球 AI 基礎設施中佔據核心地位。這與輝達執行長黃仁勳和產業遊說者的觀點一致。

但另一邊的議員認為，輝達的 H200 會增強中國的 AI 能力，並被軍方利用。目前，美國限制高性能的 AI 晶片向「受關注國家」（包括中國、古巴、伊朗、北韓和俄羅斯）實體出口或轉讓前，須獲商務部許可。這些管制措施一直涵蓋著輝達最強大的 AI 晶片之一——「H200」。

此外，立法部門也提出了其他有關 AI 晶片提案，包括由沃倫市和阿肯色州共和黨參議員湯姆．科頓（Tom Cotton）等兩黨議員於 11 月提出的《人工智慧促進法案》（GAIN AI Act）。該法案要求美國公司在向中國出口前，優先考慮在國內銷售先進晶片。

但上周，川普證實，只要美國能獲得 25% 的收益分成，他的政府就會批准向中國出售這些處理器。然而，中國監管機構仍不允許輝達的晶片自由流入中國。

