川普放行輝達H200晶片有內情？彭博：因「華為技術已逼近」

美國總統川普批准輝達向中國大陸出口H200人工智慧晶片，美媒引述知情人士透露，白宮之所以放行，是因為評估華為最新AI系統的性能，已「逼近輝達的產品」，若禁止出口反而會讓大陸客戶，全面轉向華為與其他本土廠商。

美國總統川普。（圖／美聯社）

《彭博社》引述知情人士透露，在權衡是否批准輝達H200晶片出口中國大陸市場時，白宮曾考慮多種可能的方案，這些方案包括完全禁止向中國大陸出口任何人工智慧晶片，以及允許所有晶片出口到中國大陸市場，從而衝擊華為。最終，川普（Donald Trump）支持的政策是允許H200晶片出口到中國大陸，但最新款的輝達晶片仍保留給美國市場。

廣告 廣告

這位知情人士表示，此舉將使美國在人工智慧晶片市場客戶取得晶片方面，比中國大陸領先18個月，美國買家將獨享最新產品。白宮官員認為，將H200推向中國大陸，將使大陸人工智慧開發者，利用美國技術生態系統，而不是轉向華為或其他本土晶片製造商的產品。

美國晶片巨頭輝達。（圖／美聯社）

報導表示，此舉的根本原因在於，美國方面認為華為與輝達的競爭力，「遠超過其承認的水準」。知情人士透露，白宮官員重點關注華為名為「CloudMatrix 384」的人工智慧平台，該平台採用華為最新的昇騰晶片。知情人士說，官員們發現「CloudMatrix 384」的性能，與輝達的類似系統NVL72不相上下，後者採用的是輝達最先進的Blackwell設計晶片。

知情人士說，美國官員的一項結論更凸顯了事態的緊迫性，華為將在2026年具備生產數百萬顆Ascend 910C加速卡的能力，這款晶片專為與輝達的產品線競爭而設計。對此說法，美國商務部和輝達均未評論，白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，「川普政府致力確保美國科技領域的領先地位，同時不會損害國家安全。」

延伸閱讀

MLB/有代表今井達也和洋基接觸？ 波拉斯巧妙回應

MLB/前大都會終結者上奪冠列車 指標性合約前進道奇

MLB/美聯社年度最佳男運動員四連霸 大谷翔平追平紀錄