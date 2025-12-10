川普放行輝達H200晶片銷中國 美鷹派憂軍事風險 全球將「後悔莫及」
美國總統川普8日宣布美國開放輝達出口（Nvidia）H200人工智慧（AI）晶片銷往中國，其中25%營收將支付給美國，引發華府對中強硬派的反彈，憂心北京當局恐掌握讓其軍事實力一飛衝天的技術，全球都將後悔莫及。
路透社報導，川普8日在社群媒體宣布將放行對中國出口H200晶片，並說美國將從相關交易抽成25%，超微（AMD）及英特爾（Intel）也將獲准對中銷售類似晶片。
前美國陸軍次長卡森（Brad Carson）認為，這項決定「等於把我們（美國）的競爭優勢拿去賣了，只為了晶片出口的25%抽成。」
卡森警告，等到中國開始把以美國晶片打造的AI，提供給自家軍隊使用，全球都將後悔莫及。
川普近來力推鬆綁對中銷售美國先進AI技術的限制，而放行出口H200晶片，是迄今最引人注目的一例。
川普一方面尋求為美企拓展海外市場，另一方面也面臨北京當局在稀土礦物施加出口管制的壓力。稀土是美國及全球各類科技製造的關鍵原料。這同時也與川普第一個總統任期立場大相逕庭。川普當時以北京竊取美國智慧財產及將商業技術用於軍事為由，嚴格限制中國取得美國技術，引發國際關注，但北京否認相關指控。
然而，白宮AI主管塞克斯（David Sacks）帶領的政府團隊認為，允許先進AI晶片出口中國，反而能讓華為等中國競爭對手少了動力，不再加倍努力追趕輝達與超微最頂尖的晶片設計。
塞克斯1月在一場公開活動中說，如果五年之內，被制裁的中國電信巨頭華為生產的AI晶片無所不在，「那就代表我們輸了⋯⋯我們不能讓這種事發生。」
然而，華府有許多人不以為然。前國土安全部與國家安全局官員貝克（Stewart Baker）表示，若以為讓中國取得H200就能打消他們依賴美國晶片的想法，「是不切實際的幻想」。貝克指出：「中國絕不可能放棄持續傾盡全力建立本土產業，他們最終的目標是要超越輝達，並讓美國反過來依賴中國的AI技術。」
前總統拜登（Joe Biden）任內，在白宮國安會負責科技與國家安全事務的卡漢（Saif Khan）也同樣表示：「開放H200晶片對中出口，可能大幅侵蝕美國（在AI方面）的優勢，並加速中國軍事現代化。」
不過，也有部分對中強硬派人士認為影響有限，包括協助川普政府於2020年制裁中國晶片大廠中芯國際的中國問題專家毛文杰（James Mulvenon）。毛文杰表示：「無論這項決定如何，中國政府早已明確表示，依賴輝達或其他西方技術並非他們的長久之計，因此這些成果可能只是一時的。」
（責任主編：莊儱宇）
