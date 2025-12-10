川普放行輝達H200晶片銷中 條件：25%重稅兼國安審查！專家看衰：變數仍多

川普放行輝達H200銷中，須繞美審查繳25%稅，專家示警變數仍多。(圖為H200 GPU) 圖：翻攝自Nvidia 官網

[Newtalk新聞] 川普政府點頭放行輝達H200晶片銷往中國，但這張通行證代價高昂，晶片須先從台灣運往美國「驗明正身」並繳納25%重稅。專家示警，這條特規供應鏈充滿變數，美方能否在賺取規費的同時守住國安底線，仍是未定之天。

根據《華爾街日報》報導，輝達執行長黃仁勳上週在華府遊說時直言，華為等中國本土對手崛起迅速，若美國放棄這塊市場，等於拱手讓出主導權。AI沙皇塞克斯等官員也認同此觀點，強調全球都低估了中國技術的躍進，輝達必須留在場內正面對決，才能維持美國的產業優勢。

但這項決策被專家看衰。智庫外交關係協會資深學者麥蓋爾分析，這套複雜機制真正圖利的只有輝達，而非國家利益。多位分析師擔憂，即便設下層層關卡，大規模向中國輸出高階H200晶片，長期而言仍可能削弱美國在AI運算領域的絕對優勢，甚至讓中國軍方間接獲益。國會議員也擔憂，這些輸中晶片最終可能流入軍事用途，回頭威脅美國安全。

針對軍用疑慮，黃仁勳雖辯稱中國軍方基於自身國安不會採用美製晶片，但現實變數依然存在。就在川普8日宣布解禁當天，美國司法部同步起訴了2名走私管制晶片至中國的商人。儘管輝達聲稱未見大規模走私，但在審查細節不明、且實際買家難以完全掌控的情況下，這場晶片攻防戰恐難如美方預期般順利。

