川普放行輝達H200賣中國 外媒爆美國抽成25%「竟由台灣買單」

美國總統川普8日宣布，將批准輝達向中國出售AI晶片H200，並對每筆交易徵收25%的費用。據白宮消息人士透露，這筆25%的分潤金將以進口稅的形式，向晶片製造地台灣徵收。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，「我已經告知中國國家主席習近平，美國將允許輝達向中國及其他國家的已批准客戶交付其H200晶片。」他指出，這項措施的前提是確保國家安全不受影響，其中25％利潤將支付美國政府。

川普表示，這項新政策將支撐美國就業、強化美國製造業實力，並使美國納稅人受惠。除了輝達之外，他也點名AMD、英特爾及其他美國企業，可適用相同條件，商務部正在制定更詳細的政策細節。

​川普表示，這項新政策將支撐美國就業、強化美國製造業實力，並使美國納稅人受惠。（資料照，美聯社）

根據《路透社》報導，川普未透露將授權出口的H200晶片數量，也未說明適用條件，只強調出口必須在「能持續保障國家安全的前提下」進行。

知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間的妥協。川普一向反對將輝達最先進晶片出口中國，但官員擔心若完全阻斷輝達中國業務，可能導致華為坐大。

值得注意的是，一名白宮官員表示，這筆上繳美國政府的25%費用，並非由企業支付，而是將以進口稅的方式向晶片製造地台灣徵收。這些晶片會先送往美國進行安全審查，之後才能出口中國。

