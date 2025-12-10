川普放行輝達H200銷中 彭博曝關鍵「美認定華為技術已逼近」

美國總統川普開放輝達H200人工智慧晶片出口中國。(AP)

《彭博社》引述知情人士透露，美國總統川普決定放行輝達向中國出口H200人工智慧晶片的主要原因為，輝達在中國的最大競爭對手華為已推出性能相當的人工智慧（AI）系統，進而認定此舉帶來的安全風險較低。

知情人士透露，美國總統川普在考量是否批准輝達向中國出口H200人工智慧晶片時，考慮了多種可能的情境，並納入華府國安鷹派的意見，包含完全禁止對中國出口人工智慧（AI）晶片、全面開放中國市場並壓過華為。而川普最終選擇允許H200人工智慧晶片外銷中國，但將輝達最新款晶片保留給美國客戶的方案。

此舉將使美國在AI晶片方面相較中國維持約18個月領先的優勢，美國買家將獨享最新產品。白宮官員認為，若將H200人工智慧晶片推向中國，將使中國人工智慧（AI）開發人員利用美國技術生態系統，而不是轉向華為或其他本土晶片製造商的產品。

知情人士稱，此舉的根本原因在於，美方認為華為與輝達的競爭力「遠超過其承認的水準」，華為採用昇騰晶片的新一代人工智慧（AI）平台「CloudMatrix384」，其效能與輝達以Blackwell架構打造的「NVL72」系統相當。白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，「川普政府致力確保美國科技領域的領先地位，同時不會損害國家安全」。

美方得出結論，華為最快在2026年可量產數百萬顆昇騰910C加速器晶片，該款產品專為與輝達晶片正面競爭而設計，相比之下，美國6月估算認為華為今年僅能生產約20萬顆昇騰系列晶片，華為進展超乎預期。





