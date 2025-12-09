川普放行輝達H200銷中「抽成25%」 白宮官員：從台灣出口時徵收

美國總統川普（Donald Trump）8號宣布放行輝達向中國出售晶片H200，其中美國政府將收取25%利潤。據白宮官員透露，25%費用將從製造地台灣，以關稅方式徵收。

川普指出，這項政策兼顧國家安全及產業利益，不僅能支持美國製造業以及就業，同時也能維持美國在AI的領先地位，而輝達必須將銷售額的25%回饋給美國政府。

根據《路透社》引述一名白宮官員說法，25%的費用將作為進口稅從晶片製造地台灣徵收，且將先由美方官員進行安全審查，才得從美國出口到中國。

