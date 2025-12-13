川普放行輝達H200銷中 美國會議員要求提供細節

（中央社舊金山12日綜合外電報導）美國國會議員、聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾今天致函商務部長盧特尼克，要求說明總統川普決定允許輝達向中國出售H200晶片的細節。

路透社報導，川普本週稍早做出的這項決定，與他第一任期和前總統拜登的政策大相逕庭，過去美方不允許中國取得美國晶片業者最強大的人工智慧（AI）硬體。H200是輝達（Nvidia）目前旗艦晶片的前一代，目前仍在美國AI產業中使用。

穆勒納爾（John Moolenaar）今天在致盧特尼克（Howard Lutnick）的信函中引述媒體報導指出，川普做此決定至少部分是基於華為技術有限公司自研晶片效能有所提升的說法。然而，穆勒納爾在信中表示，華為這些進展其實是來自透過空殼公司，非法向台灣與韓國供應商採購的晶片，而在僅仰賴中國國內晶圓廠的情況下，華為下一代產品預期將出現倒退。

穆勒納爾說，華為即將遭遇的挫折，正好證明了川普早先的出口管制政策奏效，現在改弦易轍反而將帶來風險。

穆勒納爾寫道：「隨著AI演進，推動進步的引擎仍將是整體運算能力，而非單一晶片在理論上的效率。」穆勒納爾指出：「批准向中國企業出售尖端晶片，可能將削弱川普總統在第一任期取得的非凡戰略優勢。」

穆勒納爾要求盧特尼克於明年1月底前，簡報關於向中國銷售H200晶片決策背後的證據與分析。

白宮與商務部尚未回應置評請求。（編譯：張曉雯）1141213