川普放行輝達H200銷中 美眾議員要求商務部長說明

美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾(John Moolenaar)，12日致函美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)，要求說明川普總統(Donald Trump)本週稍早決定批准輝達(Nvidia)對中國出售H200晶片的細節。

川普此舉標示著與川普本身的第一任期、以及前總統拜登(Joe Biden)政府，不准中國從美國晶片公司取得最強大人工智慧(AI)硬體的慣例的明顯不同。

H200是輝達目前的旗艦晶片前身，而且美國的AI產業仍在使用。

穆勒納爾12日在致函盧特尼克的信中引述媒體表示，川普的決定至少有部份是因為輝達在中國的主要競爭對手華為(Huawei Technologies Co)，聲稱在其自身研發的AI晶片取得進展。

但穆勒納爾的信中指出，這些進展是透過空殼公司從台灣與南韓的供應商，所非法取得的晶片而來，如果只靠中國國內的晶片工廠，華為下一代的供應預料會退步。

穆勒納爾表示，華為將出現的挫敗，是川普先前控制出口的作法見效的證據，而改弦更張將代表風險。

信中指出，隨著AI的演進，總體的運算能力─而非理論上的單一晶片效率，仍將是取得進展的發動機。批准向中國企業出售尖端晶片，可能會削弱川普在第一任期達成的非凡戰略優勢。

穆勒納爾要求盧特尼克在明年1月中旬之前，針對作出這項H200晶片決定的相關證據與分析進行簡報。

白宮和商務部都沒有立即回覆路透社的置評要求。